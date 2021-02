Among Us: Fan zieht die Charaktere aus - Community steht unter Schock

Die Crewmitglieder sehen ohne Anzug fürchterlich aus. Bildquelle: Getty Images/ Robert Recker

Auch wenn der Hype um Among Us inzwischen etwas abgeklungen ist, hat das Spiel weiterhin eine aktive Community. Ein besonderer Post auf Reddit zeigt den Fans jetzt jedoch etwas, das sie lieber wieder vergessen würden.

Wie sehen die "Among Us"-Wesen ohne Anzug aus?

Ein Post im "Among Us"-Subreddit bereitet der Community Albträume. Der Nutzer "Kroasan_Power" hat endlich die Frage beantwortet, wie die runden Crewmitglieder unter ihrem Raumanzug aussehen. Mit der Antwort sind jedoch nicht alle glücklich.

Unter den bunten Kostümen lächelt euch ein unförmiges Wesen entgegen, dass eher an einen laufenden Daumen, als an einen Menschen erinnert. Die Hautfarbe und kleinen Augen verstärken den unangenehmen Anblick noch. Wie im Spiel besitzt das Crewmitglied auch hier keine Hände. Diese tauchen nur auf, wenn ihr bestimmte Aktionen ausführt.

Der Post hat auf Reddit bereits nach wenigen Tagen mehr als 20.000 Upvotes gesammelt. In den Kommentaren bedanken sich die Nutzer zwar für das Bild aber wünschten sich, sie hätten es nicht gesehen. "GORRILLA1210" verweist auf das Subreddit "thanksihateit".

"Among Us"-Wesen erinnert Fans an Superhelden

Andere Fans erinnert das nackte Wesen eher an den Helden Captain Unterpants. Die Nutzer sollten in jedem Fall dankbar sein, dass "Kroasan_Power" sich entschlossen hat, den Crewmitgliedern zumindest ihre Unterhose zu lassen.

Vor einigen Monaten hat auch der Indie-Hit Fall Guys: Ultimate Knockout die Hüllen fallen lassen und gezeigt, wie das Innenleben der namensgebenden Charaktere aussieht. Auch damals hat die "Among Us"-Community [ihre eigene kreative Lösung präsentiert](https://www.spieletipps.de/n_46973/ "Nach "Fall Guys"-Schock: Among Us macht sich jetzt auch "nackig"").

Die Among Us-Cremitglieder werden ausgezogen und die Community ist entsetzt. Was haltet ihr von dem Vorschlag des Reddit-Nutzers? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.