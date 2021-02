Mass Effect-Remaster: Umstrittene Po-Szenen fliegen raus

Mass Effect Legendary Edition: Der Entwickler hat die umstrittenen Po-Szenen gestrichen.

Die Mass Effect Legendary Edition bringt die originale SciFi-Trilogie mit besserer Grafik zurück. Wie der Entwickler findet, ist das auch der beste Moment, um alte Fehler zu korrigieren. Dazu gehören einige fragwürdige Szenen.

Mass Effect Legendary Edition: Schluss mit "Ass Effect"!

Nachdem Entwickler BioWare erstes Gameplay-Material und das Releasedatum zur kommenden Mass Effect Legendary Edition veröffentlicht hat, sprach er nun im Interview mit Metro ein paar Änderungen an, die er bei der Produktion des Remasters vorgenommen hat. So werden in der Mass Effect Legendary Edition unter anderem die umstrittenen Po-Szenen nicht vorkommen.

Die Rede ist von fragwürdigen Kamera-Einstellungen in Mass Effect 2, in denen ohne Grund auf den Po von Begleiterin Miranda fokussiert wird. Eine Eigenheit, die dem Spiel in der Community den Spitznamen "Ass Effect" eingebracht hat. Im selben Zug wurde eine ebenso fragwürdige Szene angepasst, in welcher der weibliche Protagonist Shepard breitbeinig auf einem Bett sitzt.

Sexistische Szenen wie diese brachten Mass Effect 2 seinen Spitznamen "Ass Effect" ein. In der Legendary Edition werden sie nicht vorkommen.

Diese sexistischen Szenen wurden aus der Mass Effect Legendary Edition mittels leichter Tricks entfernt. So wurde im Falle von Shepard die Kamera einfach höher eingestellt, wie der Character & Enviroment Director Kevin Meek erklärte.

„Ich denke, seit (den ursprünglichen Spielen) haben sich viele Dinge entwickelt", erklärte Project Director Mac Walters im selben Interview. „Kevin (einer der Entwickler) deutete uns auf ein paar Kamera-Schnitte hin, die waren einfach ... warum wird hier auf Mirandas Hintern fokussiert? Also sagten wir in manchen Fällen: Okay, wir können hier Änderungen vornehmen.“

Die Mass Effect Legendary Edition enthält die drei Hauptspiele Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 in "4K Ultra HD"-Auflösung sowie 40 DLCs. Der Releasetermin ist der 14. Mai für PS4 und Xbox One. Das Remaster ist darüber hinaus mit der PS5 und der Xbox Series kompatibel.

