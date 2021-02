Polizei greift durch: Pokémon-Hacker wird festgenommen

Keine Gnade für Pokémon-Hacker! In Japan greift die Polizei jetzt durch. (Bild: The Pokémon Company / Getty Images – Alex Raths)

Hacker und Cheater treiben bereits seit Jahren in den Pokémon-Spielen ihr Unwesen. Einem der Halunken wurde nun das Handwerk gelegt – der 23-Jährige wurde von der Polizei verhaftet und abgeführt.

Illegaler Pokémon-Handel: Japanischer Hacker wird festgenommen

Via Cheats und Hacks verschaffen sich einige Pokémon-Spieler bereits seit geraumer Zeit einen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Vor Kurzem kündigte The Pokémon Company bereits an, dass man den Poké-Gaunern harte Strafen aufbrummen werde.

Doch auch für die Justiz scheint die Pokémon-Hacker ein Dorn im Auge zu sein. Wie das japanische Magazin Asashi berichtet, haben die japanischen Behörden Anfang Februar einen 23-jährigen Japaner festgenommen, der sich auf diese Weise in den vergangenen Monaten ein hübsches Sümmchen dazuverdient hat.

Laut den Angaben der Polizei hat der Pokémon-Hacker seit November umgerechnet rund 9.000 Euro durch das Verändern der Speicherdaten seiner Klienten in den Spielen Pokémon Schwert & Schild als Bezahlung erhalten. An seinem PC hat er die Save-Files manipuliert und seinen Kunden auf diese Weise Pokémon mit besonderen Fähigkeiten erschlichen.

Sein Geschäft flog auf, als er sich im April 2020 auf die Anzeige eines Büroangestellten meldete, der auf der Suche nach einem besonderen Memmeon war. Die Polizei kam dem Pokémon-Hacker auf die Schliche, der daraufhin ein Geständnis ablegte.

Pokémon-Hacking: In Japan ein Verbrechen

Seit 2019 ist in Japan das Bearbeiten und das Verbreiten modifizierter Speicherdaten untersagt. Welche Strafe dem jungen Pokémon-Hacker droht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ob das Gericht ihm lediglich eine Geldstrafe aufbrummt oder der Vorfall doch größere Konsequenzen nach sich zieht, bleibt also abzuwarten.

Für Pokémon-Hackern in Japan dürfte dieser Vorfall jedoch eine Lehre sein. Sie dürften sich in Zukunft zweimal überlegen, ob das zusätzliche Einkommen das Risiko wert ist. Auch potenzielle Kunden dürften durch den Vorfall abgeschreckt werden. Zudem sollten die Spieler nicht vergessen, dass The Pokémon Company ebenfalls angekündigt hat, in Zukunft härter gegen Cheater und Hacker vorzugehen. Pokémon-Halunken dürften es in Zukunft also bald noch deutlich schwerer haben.

