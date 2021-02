20-jähriger YouTuber stirbt bei fragwürdigem Prank

Ein fragwürdiger Streich endete tödlich. Bildquelle: Getty Images / MattGush.

Pranks gelten im Internet als beliebtes Unterhaltungsformat und überschreiten dabei oft die gesetzlichen sowie moralischen Grenzen. Vor wenigen Tagen wollte der YouTuber Timothy Wilks einer Passantengruppe einen fragwürdigen Streich spielen und starb dabei.

Der YouTuber Timothy Wilks war für seine kontroversen Pranks bekannt gewesen. Vor wenigen Tagen wollte er seinen Zuschauern ein neues Level an Nervenkitzel bieten: Hierfür suchte er mit einem Freund eine Passantengrupppe auf einem Parkplatz auf und bedrohte sie für einen Fake-Raubüberfall mit einem Metzgermesser.

Einer der Betroffenen, ein 23-jähriger Mann, hielt die Situation für echt und erschoss den YouTuber mit einer Waffe. Sein Freund blieb unverletzt. Auf Twitter und YouTube wurden Fotos vom Tatort geteilt, währenddessen wird der Vorfall scharf diskutiert.

20 year old Nashville youtuber Timothy Wilks was killed after he approached a group of guys with butcher knives as part of a 'prank' robbery for youtube.. shooter said he was unaware of the prank & shot him to defend himself & others. No one has been charged in Wilks' death. pic.twitter.com/70BTeX0vNJ