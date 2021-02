Nintendo Switch: Community feiert die beste Aufbewahrung für Spiele

Ein Nintendo-Fan bastelt sich die wohl coolste Aufbewahrung für Switch-Spiele.

Ein Nintendo-Fan baut sich seine eigene Aufbewahrung für Switch-Spiele. Diese ist nicht nur extrem praktisch, sondern gefällt anderen Spielern auch optisch. Im Subreddit wird der Bastler für seine Mario-Kreation gefeiert.

Wie sieht die perfekte Aufbewahrung für Switch-Spiele aus?

Switch-Spiele sind in ihrem kleinen Format besonders leicht zu verlieren. Um diesem bitteren Schicksal nun entgegenzuwirken, bastelt sich ein Nintendo-Fan Aufbewahrungsboxen, die es in sich haben.

Inspiriert von den grünen Rohren aus der „Super Mario“-Reihe baut sich Reddit-User whopperlover17 zwei eigene, kleine Versionen des legendären Mario-Objekts. Der Unterschied: Nicht der Klempner taucht in diese Röhren ab, sondern stattdessen die Switch-Cartridges des Erbauers. Aber seht selbst:

Die erste Röhre kann als Deckel abgenommen werden, im Inneren befinden sich dann zwei Schubfächer, die Platz für jeweils acht Spiele zu haben scheinen. Die zweite Konstruktion stellt eine etwas kleinere Röhre da. Auch diese wird als Deckel abgenommen. Darunter verstecken sich freie 14 Slots für Switch-Spiele.

Was meint die Community?

In den Kommentaren feiern andere Nintendo-Fans die Konstruktionen. Viele reden darüber welche Version sie persönlich besser finden, andere fragen nach einer Anleitung. Wie der Poster nämlich bestätigt, sind die Rohre mithilfe eines 3D-Druckers entstanden. Eine Anleitung kann er leider nicht teilen, aber Fans tauschen in den Kommentaren bereits Links zu ähnlichen Kontruktionen aus.

