Absurdes Spiel stürmt die Charts, dank „Social Media“-Hype

Nutzer von „Social Media“-Plattformen wie TikTok oder Twitter stolpern momentan des Öfteren über ein merkwürdiges Spiel, in dem es um Schue geht. Bekannt wurde das Mobile Game für Android und iOs durch kuriose Werbung und Memes rund um das Spiel.

Bekannter Auftragskiller macht in High Heels Spagat

High Heels! ist ein aufsteigendes Mobile-Game, das mittlerweile über 5 Mio. Mal heruntergeladen wurde – und das vor Allem weil es so merkwürdig ist. Wie der Name schon verrät, geht es in dem Spiel um hohe Schuhe, beziehungsweise darum, auf ihnen zu laufen. Ihr müsst Schuhe einsammeln um größer zu werden. Dann könnt ihr über die Blöcke im Weg rüberlaufen. Das ist im Prinzip schon das ganze Spiel.

Wie eine Polygon-Redakteurin berichtet, gibt es aber auch Optionen die Spielfigur nach euren eigenen Wünschen aussehen zu lassen. So spielt sie zum Beispiel eine billige Kopie von Agent 47 aus der Hitman-Reihe. In High Heels macht der Auftragskiller aber auch eine unglaublich gute Figur.

Warum ist das kuriose Spiel so erfolgreich?

Grund für die erstaunlichen Download-Zahlen sind vor allem die sozialen Netzwerke. Auf Plattformen wie Twitter und Tiktok verbreiten Nutzer die frohe Kunde darüber ihr neues Lieblingsspiel gefunden zu haben. Dieses TikTok-Video wurde zum Beispiel schon fast 4 Mio. Mal angeklickt:

Zusätzlich dazu wird das Game aber auch in allen möglichen Free-To-Play-Spielen beworben. Momentan befindet es sich auch in Deutschland auf Platz 15 der Play Store-Charts.

Ein merkwürdiges Spiel lässt euch in hohen Schuhen wie auf Stelzen laufen und kommt dank TikTok-Videos in die Charts der Mobile Games.