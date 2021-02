Das schlechteste PS4-Spiel ist nicht mal seine 60 Cent wert

Kann ein Spiel so schrecklich aussehen? Nun Lizard Lady vs the Cats beweist es.

Erinnert ihr euch noch an Life of Black Tiger? Das ist ein Spiel, zu dem Sony Anfang 2017 einen Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal der PlayStation hochgeladen hat. Seinerzeit wurde es als das schlechteste Spiel für die PlayStation 4 bezeichnet und hat den Titel gemäß des spieletipps-Tests durchaus zurecht erhalten.

2021 gibt es offenbar eine Ablösung: Lizard Lady vs the Cats macht dem einstigen Tiger-Spiel ernsthafte Konkurrenz in Sachen Qualität.

Das neue schlechteste PS4-Spiel kostet nur wenige Cent

Lizardy Lady vs the Cats handelt von der namensgebenden Lizard Lady, die versucht mithilfe einer unerklärlichen Anonymität, die berüchtigte Katzenbande endgültig auszulöschen. Darüber hinaus enthält das Spiel zudem den Nachfolger Lizard Lady vs Herself mit folgender Beschreibung:

"Lizard Lady ist von Schuldgefühlen geplagt, nachdem sie in Lizard Lady vs the Cats ihrer genozidalen Seite erlegen war. Sie befindet sich in ihrer eigenen Psyche und kämpft gegen die Manifestationen ihres Gewissens in einem nie endenden Kampf ums Überleben."

Das klingt ziemlich absurd und ist nicht von uns ausgedacht: Die Produktbeschreibung existiert tatsächlich so im offiziellen PlayStation Store. Dort kostet Lizard Lady vs the Cats auch nur 60 Cent - also ein wahres Schnäppchen?

Selbst zu diesem niedrigen Preis ist das Spiel des Entwicklers The Voice Games LTD durchaus fragwürdig. Der YouTube-Kanal |BadDriver| liefert in einem Video einen Eindruck von der spielerischen und optischen Qualität, die weit entfernt von der Leistungsfähigkeit der PlayStation 4 ist:

Im Grunde handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, der kaum mehr als ein paar grundlegende Spielelemente bietet. Außer ein wenig Schießen und Herumlaufen in einer optisch sehr detailarmen Umgebung ist nicht drin. Immerhin gibt es Trophäen freizuschalten, die unter anderem beinhalten, Lizard Lady vs the Cats unbeschadet durchzuspielen.

Bei einer solchen Spielqualität stellt sich natürlich die Frage, wie die Entwickler die Qualitätskontrolle von Sony überstanden haben. Andererseits hat auch einst Life of Black Tiger diesen Sprung geschafft und sich einen gewissen Trashfaktor gesichert.