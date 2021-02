Gewinnspiel: Holt euch die seltene Ellie Edition von The Last of Us 2 und cooles Merchandise

Jetzt mitmachen und die Ellie Edition sowie cooles Merchandise gewinnen!

Sieben lange Jahre mussten Fans geduldig ausharren, bis sie endlich mit The Last of Us: Part 2 die sehnlichst erwartete Fortsetzung von The Last of Us aus dem Jahr 2013 erleben durften. Teil 2 der düsteren Saga rund um die junge Ellie, die inmitten einer Apokalypse um ihr Überleben kämpft, sorgte auf vielen Ebenen für Furore. Im Test: "The Last of Us 2 - Ich blickte in den Abgrund - und sprang hat das Drama bei uns eine der höchsten Wertungen erhalten, die wir jemals für ein Spiel vergeben haben.

Wenn ihr bis jetzt noch keine Gelegenheit hattet, das grandiose Abenteuer zu erleben, gibt es jetzt gleich doppelt Grund zur Freude. Denn aktuell gibt es im Handel die Standard-Edition von The Last of Us: Part 2 für nur 29,99 Euro! Die Aktion ist auf vier Wochen befristet, daher solltet ihr schnell zuschlagen, wenn ihr Interesse habt!

The Last of Us Part II - Standard Edition [PlayStation 4] (Uncut)

Weitere Informationen findet ihr auf der Promo-Seite zur Aktion auf PlayStation.com.

Das war aber nur der erste Grund zur Freude. Wie angekündigt, haben wir noch einen weiteren für euch: Macht bei unserem Gewinnspiel mit und habt so die Chance, die Ellie Edition von The Last of Us: Part 2 sowie cooles Merchandise zu gewinnen! Diese Edition enhält auch den schicken Rucksack und ist in Deutschland nicht im Handel erhältlich. Das alles ist mit im Paket:

The Last of Us: Part 2 - Ellie Edition

limitierter "DualShock 4"-Controller im TLOU2-Design

Zipper-Hoodie + T-Shirt

Stoffbeutel, Knöpfe, Kaffeebecher, Bauchtasche, Notizbuch

Ihr wollt das haben. Das wissen wir. Und ihr wisst, dass wir wissen, dass ihr es wisst. Okay, gehen wir gleich ans Eingemachte!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Beantwortet uns folgende Frage:

The Last of Us: Part 2 findet hauptsächlich in der postapokalyptischen Version einer US-amerikanischen Großstadt statt. Wir verraten euch nicht wie die Stadt heißt, aber fragen euch, in welchem US-Bundesstaat die Stadt liegt, in der The Last of Us: Part 2 spielt. Folgende Auswahlmöglichkeiten geben wir euch:

a) West Virginia

b) Wyoming

c) Wisconsin

d) Washington

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort " TLOU2 ".

". Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten eure Preise im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte nennt uns die Größe, die ihr für Hoodie und T-Shirt vorziehen würdet. Eventuell sind bei Sony nicht mehr alle Größen verfügbar, daher können wir euch dafür keine Garantie geben.

Die PR-Agentur von Sony übernimmt den Versand, daher müssen wir eure Adressdaten an diese Agentur weitergeben. Die Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 21. Februar 2021 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die PR-Agentur von Sony weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Der Preis gewinnt sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.