"Among Us"-Klon auf Steam ist nicht nur dreist, sondern auch peinlich

Der unglaubliche Erfolg von Among Us zieht einige Nachahmer nach sich. Auf Steam lässt sich ein besonders dreister Klon finden, der gar keine eigenen Ideen hat. Einige Spieler vermuten sogar, dass es eigentlich einem ganz anderen Zweck dient.

Wie sieht der dreiste "Among Us"-Klon auf Steam aus?

Das Deduktionsspiel Among Us wurde durch sein einfaches aber geniales Spielprinzip zu seinem Überraschungshit. Ein neues Spiel auf Steam versucht dieses Konzept zu kopieren und scheitert auf ganzer Linie.

Pretend gibt in der eigenen Beschreibung ganz offen zu, ein Klon von Among Us zu sein. Das Spielprinzip ist schließlich nicht neu, sondern lässt sich auch in den Party-spielen Mafia und Werwolf finden. Das Early Access-Spiel hat hat viele Elemente jedoch einfach dreist geklaut.

Die Spielfiguren sehen den Charakteren aus Among Us zum Verwechseln ähnlich. In Pretend handelt es sich jedoch um "Employees" und "Pretender" anstelle von "Crewmitgliedern" und "Impostern". Gleichzeitig werden zahlreiche Aufgaben und die komplette Benutzeroberfläche übernommen.

"Among Us"-Klon hat viele Probleme

Auch die neuen Aufgaben in dem Steam-Spiel funktionieren nicht richtig. So können die "Pretender" die Klimaanlage sabotieren. Die "Employees" müssen dann in Windeseile, die Temperatur steigern, indem sie schnell auf einen Pfeil klicken. Die "Pretender" können jedoch einfach dagegen halten, bis sie gewonnen haben. Der YouTuber "Alpharad" zeigt in einem seiner Videos, dass viele Runden sich dadurch entscheiden, welches Team schneller klicken kann.

In den Bewertungen auf Steam bemerken einige Spieler auf Steam, dass Pretend sehr schlecht optimiert ist. Nutzer "Demowo" schreibt, dass sein Prozessor während einer Runde immer wieder zu 81% ausgelastet wurde. Seine Schlussforderung ist, dass Pretend seinen PC nutzt, um Bitcoin herzustellen. Die Entwickler versichern dagegen, dass ihr Spiel nichts dergleichen tut und das GPU-Problem schon bald behoben wird.

Auch wenn Pretend nur 79 Cent kostet, solltet ihr also lieber zum Original greifen. Falls ihr vorher mehr Informationen zu Among Us braucht, könnt ihr hier nachlesen, wie die Aufgaben auf allen Karten funktionieren.

Ein neuer "Among Us"-Klon auf Steam ist einfach nur peinlich. Die meisten Elemente des Überraschungshits werden dreist geklaut und funktionieren dann nicht einmal. Kennt ihr weitere Nachahmer des Indie-Spiels? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.