13 absolut sinnlose Gegenstände, die ihr trotzdem sammelt

spieletipps-Leser Christoph sammelt Rum in Assassin's Creed Black Flag, um Meutereien zu verhindern. Auch wenn es das Feature gar nicht gibt.

Sammeln ist in Videospielen ein Segen und ein Fluch. Oft lassen sich seltene Schätze finden, in anderen Fällen ist es aber einfach nur Schrott. Wir wollten wissen, was die sinnlosesten Gegenstände in eurem Inventar sind.

Ich bewahre das auf, weil ... ähm

Manchmal, wenn Spieler ihre Inventare durchgehen, stoßen sie dabei auf Gegenstände, die viele Fragen aufwerfen. Warum habe ich das mitgenommen? Was wollte ich damit machen? Nun, das wissen wir auch nicht.

Aber in der unteren Bilderstrecke haben wir die 13 sinnlosesten Gegenstände, die Spieler sammeln, auch wenn es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Vielleicht fühlt ihr euch bei dem einen oder anderen Gegenstand ja auch etwas ertappt.

Körbe, Rum, Bücher - Spieler sammeln viele Dinge, weil sie es können. Solange ihre Inventare oder Truhen ihnen dabei keine Grenzen setzen, wird sie auch niemand davon abhalten. Man weiß halt nie, wozu man es noch brauchen könnte.