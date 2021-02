Nach 20 Jahren: Irre Nintendo-Challenge von Fan gemeistert

Nach 20 Jahren siegt ein Spieler über Nintendo. Bildquelle: Nintendo

Nintendo stellt Spieler gerne vor Herausforderungen. An einer ganz besonderen Challenge sind Fans 20 Jahre lang verzweifelt. Hier erfahrt ihr, warum sie jetzt doch noch gemeistert wurde.

Welche Nintendo-Challenge wurde jetzt bewältigt?

In der "Super Smash Bros."-Reihe ist selbst der Abspann mit Nervenkitzel verbunden. Die Party-Prügler sind dafür bekannt, am Ende der Einzelspieler-Kampane ein Minispiel zu verstecken, in dem ihr schnelle Reflexe beweisen müsst. Einem besonders flinken Fan ist es jetzt gelungen, den Abspann von Super Smash Bros. Melee fehlerfrei zu meistern.

Wie Polygon berichtet, ist es in 20 Jahren niemandem gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Ziel ist es, die Namen der Entwickler mit einem Laser zu treffen, bevor sie wieder vom Bildschirm verschwinden. Nathaniel Brandy wollte endlich sehen, wie die Challenge abgeschlossen wird und war bereit dafür zu zahlen: Der erste Spieler, dem es gelingt alle 190 Namen zu treffen, sollte 3000 US-Dollar erhalten.

Zusätzlich gab es einige Regeln zu beachten. Der Versuch muss aufgezeichnet werden und auf der echten Hardware erfolgen. Zuschauer müssen auch die Eingaben am Controller sehen können. Der Spieler Martin Zarate hat es schließlich geschafft. Hier könnt ihr euch sein Ergebnis ansehen.

Wer hat die Nintendo-Challenge gemeistert?

Gegenüber Polygon berichtet Zarate, dass es ihn 50 Stunden gekostet hat, um die Herausforderung zu bewältigen.

"Die größte Herausforderung sind die Synchronsprecher, sie kommen aus verschiedenen Richtungen und es gibt keinen Raum für Fehler. Nachdem man den härteten Teil des Abspanns geschafft hat, muss man ruhig bleiben, um den Rest zu treffen."

Mit dem Preisgeld will er seine Ausbildung finanzieren, um in der Zukunft hoffentlich ein Park Ranger zu werden.

Eine Herausforderung in Smash Bros. Melee wurde 20 Jahre lang nicht bewältigt. Einem Spieler ist es jetzt endlich gelungen.