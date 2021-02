Nach 24 Jahren: Fans verpassen bestem Tomb Raider-Teil wunderschönes Remake

Lara Croft sah noch nie besser aus als in diesem Fan-Remake! Bildquelle: tombraider-dox.com

Eines der beliebtesten „Tomb Raider“-Spiele bekommt ein unglaubliches Makeover verpasst – zwar nicht vom ursprünglichen Entwicklungsteam, dafür aber von leidenschaftlichen Fans, die schon seit Jahren am Remake sitzt. Das Spiel ist gratis herunterzuladen.

Welches Tomb Raider bekommt ein Fan-Remake spendiert?

Retro-Spiele gehören in die Vergangenheit? Nicht wenn es nach Nicobass geht. Dieser sitzt nämlich schon seit knapp fünf Jahren an einem Remake zu einem seiner Lieblingsspiele der 90er. Mithilfe der Unreal Engine 4 und ein paar anderen Fans transformiert der Entwickler den absoluten Fanliebling Tomb Raider 2 in ein Spiel, das auf dem technischen Stand der momentanen Generation ist. Das Remake nennt sich Tomb Raider: The Dagger of Xian.

Und das PC-Spiel sieht bisher unglaublich schön aus:

Tomb Raider 2 bekommt ein atemberaubendes Fan-Remake. Bildquelle: tombraider-dox.com

Um die Schönheit des Remakes noch ein wenig hervorzuheben, verfügt das Spiel sogar über einen integrierten Foto-Modus. Über Twitter teilt der Entwickler bereits fleißig die Meisterwerke der Fans. Und ja, das bedeutet, dass ihr das Spiel bereits anspielen könnt. Herunterladen könnt ihr es auf der Website zum Spiel.

Wie weit ist die Entwicklung des Fan-Remakes?

Tomb Raider: The Dagger of Xian ist noch nicht zu 100 Prozent fertig entwickelt. Bisher könnt ihr lediglich die knapp einstündige Demo vom Remake spielen, die das erste Level beinhaltet. Es könnte also noch ein paar Jahre dauern, bis der Klassiker vollständig in der Unreal Engine 4 nachgebaut ist. Der Entwickler plant jedoch das Projekt auch zu Ende zu bringen, wie gamesradar berichtet.

Angst davor, dass das Spiel aus Copyright-Gründen aber aus dem Verkehr gezogen wird, ist wohl unberechtigt. PC Gamer schreibt, dass das ursprüngliche Entwicklerstudio Crystal Dynamics sein O.K. gegeben hat. Solange am Fan-Remake kein Geld verdient wird, sollte der Entwickler keine rechtlichen Schritte befürchten müssen.

Ein Fan der „Tomb Raider“-Spiele arbeitet jahrelang an einem zeitgemäßen Remake seines Lieblingsspiels. Nun ist endlich eine spielbare Demo draußen und begeistert die Fans mit ihrem technischen und grafischen Glow Up. Fans des Klassikers sollten das Fan-Remake im Auge behalten.