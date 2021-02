Für kurze Zeit: Ubisoft verschenkt Assassin's Creed-Spiel

Ubisoft ist großzügig während des Lunar Sales: Für kurze Zeit könnt ihr ein bestimmtes Assassin's Creed gratis abstauben.

Aktuell findet der Lunar Sale im Ubisoft Store statt. Im Rahmen dieser Aktion verschenkt Ubisoft ein "Assassin's Creed"-Spiel für PC. Wir sagen euch, was ihr tun müsst, um das Meuchlerabenteuer abzustauben.

Assassin's Creed: Ubisoft verschenkt den ersten Teil einer Trilogie

Im aktuellen Lunar Sale bekommt ihr viele Ubisoft-Spiele wie beispielsweise AC Valhalla oder Immortals Fenyx Rising deutlich günstiger. Im Rahmen dieser Aktion macht Ubisoft den PC-Spielern außerdem ein großes Geschenk:

Für kurze Zeit könnt ihr das Spin-Off Assassin's Creed Chronicles: China aus dem Jahr 2015 kostenlos herunterladen. Während wir euch weiter unten die nötigen Schritte dafür zeigen, könnt ihr mit diesem Trailer schon mal in das Meuchlerabenteuer hineinschauen.

Kämpft euch durch China!

Assassin's Creed Chronicles China bildet mit den Teilen Russia und India eine Spin-Off-Trilogie in 2,5D-Optik. Statt einer Open World gibt es knackige Level, in denen ihr ungesehen eure Ziele ausschalten müsst.

Um das Spiel kostenlos abzustauben, müsst ihr folgendes tun:

Das Angebot gilt nur bis zum 16. Februar, ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr in das Spin-Off hineinschauen möchtet. Genauso kann es sich aber lohnen, einen Blick in die Angebote des Lunar Sales zu werfen, der noch bis morgen, den 12. Februar, geht.

- Hier könnt ihr das neue Assassin's Creed Valhalla anschauen:

Assassin's Creed Valhalla [PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series]

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

Ubisoft verschenkt für kurze Zeit das "AC China"-Abenteuer. In diesem 2,5D-Spiel müsst ihr euch als Shao Jun durch das China des 16. Jahrhunderts kämpfen und den Assassinen-Orden wieder aufbauen. Wer davon überzeugt ist, sollte vielleicht auch einen Blick in die anderen Chronicles-Teile AC Russia und AC India werfen.