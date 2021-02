The Last of Us-Serie: Game of Thrones-Schauspieler sollen Joel und Ellie spielen

Zwei Schauspieler für die "The Last of Us"-Serie scheinen festzustehen. Bildquelle: Sony

HBO TV arbeitet aktuell an einer "The Last of Us"-Serie, in der natürlich auch die Protagonisten Joel und Ellie nicht fehlen dürfen. Jetzt scheinen auch die Schauspieler für beide Rollen festzustehen.

Wer spielt Joel und Ellie in der "The Last of Us"-Serie?

Die "The Last of Us"-Serie, die gerade von HBO TV entwickelt wird, besetzt die Rollen der ungleichen Protagonisten mit zwei bekannten Schauspielern. Vor allem "Game of Thrones"-Fans können sich freuen. Wie Deadline berichtet, wird Pedro Pascal die Rolle des Joel übernehmen, während Bella Ramsey Ellie spielen wird.

Wenn ihr The Last of Us noch vor der Serie nachholen wollt, könnt ihr es euch hier im PlayStation-Store ansehen.

Pascal dürfte den Fans besser als Oberyn Martell bekannt sein, der erstmals in der vierten Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones auftrat. Inzwischen spielt er außerdem den ebenso gefährlichen Mandalorianer in der gleichnamigen Serie auf Disney+. Ramsey verkörpert dagegen die junge Lady Mormont, die schnell zu einem Fan-Liebling wurde.

Bildquelle: Deadline, Mega, Sony

"The Last of Us"-Serie erzählt Geschichte des Spiels

Die "The Last of Us"-Serie wird von Craig Mazin entwickelt, der auch für die Chernobyl-Serie bekannt ist. Auch Naughty Dog Co-President Neil Druckmann arbeitet daran, die Geschichte des beliebten Videospiels ins Fernsehen zu übertragen.

Die Serie spielt, ebenso wie das Spiel, in einer postapokalyptischen Welt, in der Joel angeheuert wird, um die 14-Jährige Ellie aus einer Quarantäne-Zone herauszuschmuggeln. Der Nachfolger The Last of Us 2 spaltete die Fan-Gemeinschaft durch seine kontroverse Story. Nachdem eine Schauspielerin sogar Morddrohungen bekam, äußerte sich auch Druckmann zu dem Hass im Internet.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Die Schauspieler für Joel und Ellie in der "The Last of Us"-Serie von HBO TV stehen fest. Beide Darsteller sind Fans bereits aus Game of Thrones bekannt. Was sagt ihr zu der Besetzung? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.