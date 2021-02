IKEA und ASUS starten Kooperation: Neue Gaming-Möbel angekündigt

Ikea kündigt neue Gaming-Möbel an. Die neue Kollektion „UPPSPEL“ kommt noch 2021.

IKEA schreibt sich Gaming auf die Fahne und wird sein Möbel-Sortiment stark erweitern. IKEA ist vor allem durch preiswerte Möbel bekannt und durch pfiffige Einrichtungsideen, bis auf ein paar Stühle und Tische gab es bisher nur wenig Auswahl im Bereich Gaming-Möbel. Jetzt steht eine neue Gaming-Kollektion in den Startlöchern, aber ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden.

Die neue Gaming-Kollektion von IKEA & ASUS: Wann kommt die Markteinführung in Deutschland?

Schon im Januar 2021 verkündetete das Hauptquartier des schwedischen Möbelhaues IKEA eine Kooperation mit der "Republic of Gamers". Die Marke ROG wurde 2006 von ASUS gegründet und dürfte vielen Gamern ein Begriff sein, vor allem durch ihre Produkte im Bereich hochwertiger Gaming-Hardware und Ausrüstung, wie zum Beispiel die Gaming-Laptops Asus ROG Zephyrus G15 oder ROG Strix G17.

Jetzt hat sich der schwedische Möbelhersteller das Know-how der Gaming-Experten gesichert und lässt ihre Design-Ideen in die neue Kollektion einfließen. IKEA hatte das Potential der Gaming-Community ja schon längst erkannt und vereinzelt Gaming-Stühle oder Gaming-Schreibtische in das Möbel-Sortiment aufgenommen, wie zum Beispiel den ergonomischen Gaming-Stuhl „JÄRVFJÄLLET“.

Die Früchte der neuen Kooperation von IKEA und dem taiwanischen PC-Hersteller ASUS feierten bereits ihre Markteinführung in China. Dort werden die neuen Gaming-Möbel schon in IKEA-Einrichtungshäusern zum Kauf angeboten.

Die neue Gaming-Kollektion wird den Namen "UPPSPEL" tragen, ganz in der Tradition der IKEA-Namensvergabe. IKEA benennt alle Möbel nach einem System, es handelt sich nicht um lustige skandinavisch klingende Wortschöpfungen. Bücherregale und Sofas werden beispielsweise nach schwedischen Ortsnamen benannt, aber auch andere skandinavische Länder werden bei der Namensvergabe mitberücksichtigt.

Die deutsche Kundschaft muss sich noch bis Herbst 2021 gedulden, dann werden die neuen „UPPSPEL“ Gaming-Produkte von IKEA auch hierzulande in IKEA-Einrichtungshäusern verkauft.

Welche Gamer will IKEA ansprechen - was sind die Besonderheiten der neuen Gaming-Möbel?

IKEA Gaming-Möbel - UPPSPEL-Produktfamilie

Die Zielsetzung der Kooperation war es, neue erschwingliche und ergonomische Gaming-Möbel zu schaffen, die ganz auf die Bedürfnisse der Gaming-Community maßgeschneidert wurden. Dazu wurden im IKEA-Entwicklungszentrum in Shanghai einige Ingenieure und Experten von IKEA und ROG zusammen mit Gamern und Gaming-Fans in einen Raum gesperrt, wo sie in verschiedenen Workshops die Bedürfnisse der Gaming-Community analysierten.

Die neue Gaming-Kollektion enthält 30 Neuheiten, darunter nicht nur Tische und Stühle, sondern auch praktische Aufbewahrungslösungen und Dekorations-Accessoires. Zum Beispiel soll es verschiedene kreative Lösungen geben, um etwa den Kabelsalat am Gaming-Tisch durch Kabelnetze und Aussparungen zu beseitigen. Natürlich gibt es auch Lösungen die eher der Bequemlichkeit dienen, so darf ein Getränkehalter auch nicht fehlen.

Die UPPSPEL-Produktfamilie wurde von Gamern inspiriert!

Die UPPSPEL-Produktfamilie wird dann später durch weitere Kollektionen erweitert, durch „HUVUDSPELARE“, „UTESPELARE“, „MATCHSPEL“, „LÅNESPELARE“ und „GRUPPSPEL“. IKEA möchte auch Gelegenheitsspieler und Profi-Gamer gleichermaßen ansprechen, damit jeder individuell sein perfektes Gaming-Zimmer einrichten kann. Die neuen Kollektionen sollen dann langfristig in das IKEA-Sortiment aufgenommen werden, das Pilot-Projekt „UPPSEPL“ stellt also nur den Startschuss da.