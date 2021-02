GTA Online: Spieler ist der Albtraum aller Griefer, Fans lieben ihn

GTA Online: Ein neuer Clip auf Reddit ist ein wahres Fest für alle Spieler, aber Griefer werden ihn hassen.

Wer in GTA Online nicht aufpasst, läuft schnell einem Griefer oder Spielverderber über den Weg. Wenn da nicht Reddit-User Professional-Win-237 wäre, der die Griefer ganz schön dumm aussehen lässt.

GTA Online: Dieser Spieler ist Grieferfeind Nummer 1

In GTA Online herrscht ein rauer Ton. Jederzeit könnt ihr einem schießwütigen Spieler über den Weg laufen. Der Reddit-User Professional-Win-237 hat mit den Griefern in GTA Online allerdings kein Problem. Selbst wenn sie dutzende Raketen auf ihn schießen.

Auf Reddit wird zurzeit sein Clip gefeiert, in welchem ein Spieler dutzende Raketen auf ihn abfeuert - und ihn trotzdem nicht trifft. Hier könnt ihr euch den Clip ansehen, genießt dabei die passende Siegesmusik:

Die Community feiert den besonderen Moment in GTA Online, über 22.000 Upvotes sprechen eine deutliche Sprache. „Anmutig wie eine russische Ballerina“, kommentiert Reddit-User PainEverlasting das Ausweichmanöver, das sich irgendwo zwischen unglaublichem Glück und unglaublichem Skill befindet.

Aber nicht nur großes Talent wird in GTA Online gefeiert. Erst kürzlich berichteten wir über einen Fluchtwagenfahrer, der sich mit seinem kolossalen Scheitern einen Namen in der Community gemacht hat. Auch fast acht Jahre nach dem Release spielen sich immer noch neue kuriose Geschichten in GTA Online ab.

GTA 6: Fans sagen Rockstar, wie das Spiel sein muss

Ein Helikopterpilot weicht elegant neun Raketen aus, die Community freut es, den Griefern wird es nicht schmecken. Solange GTA 6 nicht angekündigt wird, vertreiben sich die Spieler ihre Zeit mit lustigen Aktionen in GTA Online.