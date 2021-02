Epic Games Store: Das sind die nächsten 3 Gratis-Spiele

Im Epic Games Store könnt ihr in den nächsten zwei Wochen drei interessante Spiele gratis abstauben.

Nun hat der Epic Games Store bekanntgegeben, welche PC-Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen. Diese dürften vor allem RPG- und Shooter-Fans freuen.

Epic Games Store verschenkt SciFi-Schlachten, Driften und Ballereien

Der Epic Games Store möchte PC-Spieler mit Exklusiv-Spielen, speziellen Sales und kostenlosen Spielen überzeugen. Dabei können sich die Gratis-Spiele wirklich sehen lassen, mal sind Blockbuster, mal sind Geheimtipps dabei. Ab jetzt bis zum 18. Februar könnt ihr direkt über den Epic Games Store ein riesiges SciFi-RPG im Pixellook kostenlos herunterladen:

Danach geht es direkt mit einem Drift-Spiel und der Fortsetzung eines beliebten Alien-Shooters weiter. Diese Spiele könnt ihr vom 18. bis zum 25. Februar herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen kommen RPG-, Drift- und Shooter-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Übrigens: Ihr könnt Rage 2 auch auf PS4 und Xbox One spielen:

RAGE 2 [PS4, Xbox One, PC]

Könnt ihr 7 Hardcore-Fragen beantworten?

Halcyon 6, Absolute Drift, Rage 2 - der Epic Games Store verschenkt in der nächsten Zeit drei sehr interessante Games an PC-Spieler. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.