PS5-Spieler aufgepasst: Es gibt bald großartigen Spiele-Nachschub

Ein weiterer Exklusiv-Titel für die PS5 erhält einen Release-Termin.

An der PS5-Spiele-Front erwartet euch baldiger Nachschub. Das nächste Exklusivspiel ist schon auf dem Weg und hat jetzt endlich ein Release-Termin erhalten. Das dürfte besonders eingefleischte Action-Adventure-Fans freuen.

Ratchet & Clank: Rift Apart kommt bald für die PS5

Wie Sony jetzt verkündet, dürft ihr euch über ein feststehendes Release-Datum zum Platformer-Hit Ratchet & Clank: Rift Apart für die PlayStation 5 freuen. Nachdem es mit der Spieleauswahl für die Next-Gen-Konsole immer noch etwas dünn aussieht, steht jetzt ein heiß erwartetes AAA-Spiel in den Startlöchern.

Um nochmal einen Vorgeschmack auf den Action-Kracher zu erhalten, könnt ihr euch hier den aktuellen Teaser anschauen:

Ratchet & Clank: Rift Apart | Vorbesteller-Teaser

Ratchet & Clank: Rift Apart wird am 11. Juni 2021 für die PS5 erscheinen.

Ihr könnt Ratchet & Clank: Rift Apart jetzt vorbestellen

Sony macht euch die Vorbestellungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart schmackhaft, indem ihr früheren Zugang zu zwei absoluten Fan-Lieblingen im Spiel erhaltet. Das ist zum einen die überarbeitete Karbonox-Rüstung aus Ratchet & Clank 2, und zum anderen die beliebte Verpixler-Waffe.

Bestellt euch Ratchet & Clank: Rift Apart bequem im PS-Store vor:

Oder werft einen Blick auf Amazon und sichert euch Ratchet & Clank: Rift Apart dort.

Ratchet & Clank: Rift Apart bietet mit seiner eigentsändigen Geschichte einen perfekten Einstieg für Neulinge im Universum, doch auch Franchise-Veteranen werden auf tolle Bezüge zu früheren Spielen treffen. Soweit dürften alle Informationen um das Abenteuer bekannt sein, nur der Name der neuen Lombax-Kriegerin wird von Imsomniac Games noch als Geheimnis behütet.

Der PS5-Spiele-Naschub ist nicht mehr weit entfernt. Am 11. Juni könnt ihr in das Abenteuer von Ratchet & Clank: Rift Apart starten. Freut ihr euch auf das Spiel? Und werdet ihr es euch vorbestellen? Oder seid ihr noch mit anderen Games beschäftigt? Besucht uns gerne auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns eure Gedanken dazu dort in die Kommentare.