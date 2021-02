Fallen Legion Revenants: Einer der neuen Releases in der Kalenderwoche 7.

So richtig große Blockbuster sind noch nicht zu sehen, dafür aber dominieren vielversprechende Indie-Spiele in dieser Woche. Mit dabei ist auch ein kleiner Klassiker, den es erstmals auf die Switch verschlägt.

Shattered: Tale of the Forgotten King | 17. Februar

PC

2016 wurde Shattered: Tale of the Forgotten King via Kickstarter erfolgreich finanziert. Nun, gute fünf Jahre später, folgt der Release des Action-Rollenspiels mit Soulslike-Ansätzen. Als sogenannter Wanderer macht ihr euch darin auf die Suche nach Erinnerungen an die alte Welt, während ihr gegen zahlreiche Gegner und verschiedene Bosse kämpfen müsst. Die Entwickler versprechen zudem, dass sich das Erkunden der teilweise offenen Gebiete spielerisch lohnen soll.

Shattered: Tale of the Forgotten King erscheint zu Beginn nur für den PC, wo es bereits seit einiger Zeit via Early Access zugänglich ist. Eine Umsetzung für die PlayStation 4 und Xbox One ist geplant.

King of Seas | 18. Februar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Auf ins Zeitalter der Piraten: In King of Seas stürzt ihr euch als Freibeuter aufs Schiff, erledigt verschiedene Aufträge, erkundet die prozedural generierte Spielwelt und kämpft zu hoher See. Euer Ziel? Natürlich zum König der Piraten werden, obwohl der Weg bis dorthin nicht allzu einfach werden wird. Je berühmter ihr werdet, desto höher steigt euer Kopfgeld und das hat Folgen.

Der Release von King of Seas findet zeitgleich für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch statt. Eine Umsetzung für die neue Konsolengeneration ist bislang noch nicht angekündigt.

Thomas was Alone | 19. Februar

Switch

Das Indie-"Jump'n'Run" Thomas was Alone hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das hält die Entwickler vom Release einer Adaption für die Nintendo Switch aber nicht ab. Spielerisch und inhaltlich hat sich nichts geändert: In der minimalistischen Hüpferei erlebt ihr eine ungewöhnliche und emotionale Geschichte.

Technisch gibt es bei Thomas was Alone auf der Switch ebenso keine größeren Änderungen. Das Spiel wurde lediglich an die Besonderheiten der Hybridkonsole angepasst.

Gravity Heroes | 19. Februar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Auf den ersten Blick wirkt Gravity Heroes wie ein gewöhnliches Action-"Jump'n'Run". Doch der Name verrät bereits die Besonderheit: Mithilfe eines Gravitationswechsels ändert ihr kurzerhand die Schwerkraft und könnt an Decken oder Wänden laufen. Feindlichen Projektilen lässt sich so deutlich einfacher ausweichen. Vor allem im Kampf gegen die teils riesigen Roboterbosse wird euer Gravitationsgeschick auf die Probe gestellt.

Neben einer Singleplayer-Kampagne bietet der Release von Gravity Heroes außerdem einen lokalen Koop-Modus, in dem ihr mit bis zu drei Freunden zusammen oder gegeneinander spielt. Der Modus steht auf allen Plattformen zur Verfügung.

Fallen Legion Revenants | 19. Februar

PS4 / Switch

Nach gut drei Jahren geht es zurück in die Welt von Fallen Legion: Im Nachfolger Fallen Legion Revenants haben sich einige Menschen in einem schwebenden Schloss zurückgezogen. Die anderen Überlebenden kämpfen sich derweil in den Ödlanden darunter durch. Als Spieler erlebt ihr als Lucien und Rowena beide Welten und müsst euch verbünden, um den verrückten Tyrannen, der das Schloss kontrolliert, zu besiegen.

Der Release von Fallen Legion Revenants findet im Februar erst einmal nur für die PlayStation 4 und Nintendo Switch statt. Bereits jetzt lässt sich schon eine kostenlose Demoversion herunterladen. Eine Umsetzung für den PC ist angekündigt, aber bisher noch ohne Termin.

Wem es nach großen AAA-Produktionen dürstet, der muss im Jahr 2021 weiterhin Geduld beweisen. Das Frühjahr nehmen Indiespiele für sich ein, die aber definitiv den einen oder anderen Blick und eventuell euer Geld wert sind.