Stardew Valley wird noch besser: Konsolen-Spieler sollten einen Blick riskieren

Konsolen-Spieler haben großen Grund zur Freude: Stardew Valley erhählt langersehnten Modus. (Bildquelle: Getty Images/Nestea06.)

Stardew Valley hat mittlerweile Kultstatus erreicht und ist vor kurzem mit einem Mega-Update für den PC ausgestattet worden. Jetzt dürfen sich Konsolen-Spieler auf der PS4, Switch und Co. ebenfalls über massig neue Inhalte zum Farming-Spiel freuen.

Stardew Valley: Konsolen-Version erhält Mega-Update

Das lange ersehnte Inhalts-Update 1.5 für Stardew Valley hat schon für einige Zeit Freude unter den PC-Spielern verbreitet. Jetzt dürfen auch Spieler der PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One in den Genuss des massiven Updates kommen.

Größte Neuerung dürfte der lange gewünschte Splitscreen-Koop sein. Konsolen-Spieler erhalten damit sogar die Möglichkeit auf einen gemütlichen Couch-Koop mit Freunden.

Neben der Möglichkeit des coolen Koop-Modus erwartet Spieler eine völlig neue Welt namens Ginger Island samt neuen NPCs, Dialogen, Minigames, Vulkan-Dungeon, einer frischen Quest-Line und vielem mehr.

Auch auf eurer Farm erwarten euch abwechslungsreiche Veränderungen wie ein neuer Hof, der auf einer Insel am Strand gelegen ist, dem Strauß als neues Farmtier und frische Renovierungsmöglichkeiten um euer Haus aufzubessern.

Zudem erhaltet ihr eine riesige Palette an neuen Items, die euer Farming-Leben interessanter machen werden. Obendrein gibt es wieder jede Menge Verbesserungen und Fixes, die für ein runderes Spielerlebnis in Stardew Valley sorgen.

Falls ihr alle Details des Mega-Updates erfahren möchtet, empfehlen wir euch einen Blick in den offiziellen Changelog auf der Webseite von Stardew Valley, da die komplette Auflistung unfassbar lang ist.

In unseren Guides findet ihr zudem wertvolle Tipps rund um Stardew Valley, so zum Beispiel zu Hoftypen, Pflanzen, Werkzeugen und vielem mehr.

Wenn ihr noch nicht dem Farming-Trend verfallen seid, solltet ihr unbedingt einen Blick auf das vergleichsweise günstige Stardew Valley im PS Store werfen:

Der alleinige Entwickler des Spiels versorgt Stardew Valley weiterhin fleißig mit Inhalten. Das Mega-Update für Konsolen-Spieler dürfte erneut frischen Wind in die niedliche Farming-Simulation bringen.