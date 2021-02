Xbox Series X bestellen: Alle Details zum Preis und zur Verfügbarkeit

Xbox Series X bestellen: Alle Infos zum Preis und zur Verfügbarkeit.

Die Xbox Series X ist momentan prinzipiell ausverkauft, allerdings kommt die Konsole von Zeit zu Zeit immer wieder in kleinen Kontingenten in den Verkauf. Wir halten euch über den Preis und die Verfügbarkeit der Xbox Series X auf dem Laufenden.

Xbox Series X bestellen: Konsole aktuell vergriffen

Leider ist die Xbox Series X aktuell flächendeckend bei allen Händlern ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage nach der "Next Gen"-Konsole zum Release konnten nicht alle Gamer eine Xbox Series X ergattern. Microsoft arbeitet daran, die Konsole wieder weitläufig verfügbar zu machen – ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest. Allerdings sind in den letzten Wochen immer wieder zeitweilig kleine Mengen der Konsole ohne Vorankündigung in Online-Shops angeboten worden. Die kompaktere Version ohne Disc-Laufwerk, die Xbox Series S, ist dagegen aktuell weiterhin bei einigen Händlern erhältlich.

Xbox Series X kaufen: Online-Shops im Überblick

Auch wenn die Xbox Series X derzeit nicht verfügbar ist, lohnt es sich, die folgenden Shop-Seiten im Blick zu behalten – denn kleinere Kontingente der Konsole werden von Zeit zu Zeit bei den Händlern angeboten. Die Xbox Series S ist dagegen einfacher zu finden und kann aktuell noch bei einigen der Shops bestellt werden.

Xbox Series X für 499 Euro:

Xbox Series S bestellen:

Alle weiteren Informationen zum Preis, Release und Design der Xbox Series X findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Xbox Series X bestellen: Zubehör für die Xbox Series X

Damit ihr das Beste aus den Microsoft "Next Gen"-Konsolen herausholen könnt, braucht ihr natürlich auch das richtige Zubehör. Wir zeigen euch hier, welche Zubehör-Artikel ihr für eure Xbox Series X und Xbox Series S auf dem Schirm haben solltet.

Xbox-Zubehör

Um die Grafikleistung der Xbox Series X in ihrer ganzen Schönheit bewundern zu können, braucht ihr natürlich einen entsprechenden 4K-Fernseher – wie zum Beispiel diese drei exzellenten TVs:

Fernseher für die Xbox Series X

Xbox Series X bestellen: Warten auf Konsolen-Bundles

Aktuell sind leider noch keine Konsolen-Bundles mit der Xbox Series X verfügbar – dies wird sich jedoch voraussichtlich mit der Zeit ändern. Sobald die Xbox Series X wieder flächendeckend erhältlich ist und die ersten Konsolen-Bundles angeboten werden, werden wir sie euch hier vorstellen.

Was sagen eure Spielgewohnheiten über euch aus? Findet es in unserem Test heraus!

Habt ihr euch eine Xbox Series X geschnappt oder seid ihr mehr an der Xbox Series S interessiert? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!