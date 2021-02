PS5 bestellen: Preis und Verfügbarkeit in der Übersicht

PS5 bestellen: Alle Infos zum Preis und zur Verfügbarkeit im Überblick.

Branchen-Insider erwarten, dass zeitnah wieder kleinere Kontingente der PlayStation 5 in den Verkauf gelangen werden. Hier informieren wir euch über die Verfügbarkeit und den Preis der PS5.

PS5 kaufen: Preis und Verfügbarkeit im Überblick

Aktuell vermuten Insider der Gaming-Branche, dass den gesamten Februar über mit Nachschubswellen der PS5 zu rechnen ist. Laut Gameswirtschaft sollten die ersten Konsolen bereits Ende der Woche erhältlich sein – doch dies ist leider nicht eingetreten.

Auch wenn neue Lieferungen der PlayStation 5 natürlich eine gute Nachricht sind, werden die Kontingente im Februar trotzdem nicht für alle Gamer ausreichen. Ihr müsst also die folgenden Händlerseiten genau im Blick behalten und schnell sein, sobald die PS5 in den Shops verfügbar ist.

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk für 499 Euro:

Die PS5 kostet in der All Digital Edition 399 Euro. Der Preis für die PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk beträgt 499 Euro.

PlayStation 5 kaufen: Zubehör für die "Next Gen"-Konsole

Um das Beste aus eurer PS5 herauszuholen, benötigt ihr entsprechendes Zubehör – dazu gehören der DualSense-Controller, die HD-Kamera, Controller-Ladestation, Fernbedienung, das Headset und ein entsprechender Fernseher. Allerdings sind einige Zubehörartikel aktuell leider ebenfalls bei vielen Händlern vergriffen.

Die besten Fernseher für die PS5:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle weiteren Infos rund um die PlayStation 5.

PS5-Bundles bestellen: "PlayStation 5"-Pakete für Gamer

Die PS5 ist aktuell noch nicht in einem Konsolen-Bundle erhältlich. Dies wird sich voraussichtlich im Laufe der Zeit jedoch ändern – und ihr könnt euch mit Angeboten dieser Art Sonys neue Konsole zusammen mit einem Spiel oder Extra-Controller sichern. Sobald PS5-Bundles verfügbar sind, werden wir sie euch hier vorstellen.

