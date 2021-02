Valheim: Killer-Bäume jagen Spieler

Unterschätzt die Wälder von Valheim nicht! In ihnen lauern die gefährlichsten Gegner.

Vor Kurzem erschien Valheim in der "Early Access"-Phase und entzündete damit erneut den Survival-Hype. Wie Spieler auf Reddit berichten, sind die Dämonen allerdings nicht die gefährlichsten Feinde in Valheim. Nehmt euch vor den Bäumen in Acht!

Valheim: Baum fällt ... genau in eure Richtung!

Im Steam-Hit Valheim müsst ihr als Wikinger ein entferntes Land entdecken und erobern. Dabei setzen euch nicht nur Hunger und Kälte zu, sondern auch mystische Kreaturen. Wie einige Spieler auf Reddit berichten, wird der schlimmste Feind allerdings immer unterschätzt: Die Bäume.

Auf der einen Seite liefern sie den wertvollen Baurohstoff Holz, auf der anderen Seite können sie absolut tödlich sein, wenn die Spieler nicht aufpassen. Überzeugt euch selbst davon in den unteren Videos, in denen tapfere Wikinger gegen die Killerbäume verlieren.

Wenn Spieler einen Baum fällen, müssen sie darauf achten, dass dieser nicht auf sie stürzt. Allerdings kann die Spielphysik von Valheim den Stämmen ab und zu etwas noch etwas Schwung verleihen, sodass sie durch die Gegend schleudern - und Spieler direkt weiter nach Valhalla schicken.

Die Valheim-Community leidet mit den armen Wikingern und ruft zur Vorsicht auf. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, sollte noch mehr Abstand zu den stürzenden Bäumen genommen werden. Erst wenn sich kein Baum mehr rührt, kann der Rohstoff gesammelt werden.

Valheim erschien am 2. Februar in der Early Access auf PC und eroberte sofort die Steam-Charts. Während die Spieler fleißig die nordischen Länder erobern, arbeitet der Entwickler fleißig an der Fertigstellung von Valheim.