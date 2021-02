AC Valhalla: Großes Update lässt euch brandneue Orte erkunden

Assassin's Creed Valhalla bekommt ein gewaltiges Gratis-Update spendiert.

Ein neues Update für Assassin's Creed Valhalla fixt nicht nur eine Menge fieser Bugs, sondern stellt auch neue Fähigkeiten und Spielmodi vor. Außerdem gibt es neue Orte zum Erkunden und Plündern. Ihr könnt euch also auf so Einiges gefasst machen.

Assassin's Creed Valhalla: Was ist neu?

Assassin’s Creed Valhalla bekommt ein riesiges Inhalts-Update, auf das sich Spieler freuen dürfen. Das Titel-Update 1.1.2 soll ab heute um 13 Uhr herunterzuladen sein und viel Neues bieten. Da das Update zum kostenlos Julfest-DLC gehört, kostet euch auch der Download des Patchs nichts.

Neben einigen Bugfixes enthält das Update vor allem zusätzliche Gameplay-Neuerungen. Nach den offiziellen Patchnotes soll es drei neue Fähigkeiten geben:

Berserkerfalle : Mit sinnestäuschendem Pulver an euren Pfeilen bringt ihr eure Feinde dazu fiese Fallen in ihrer Nähe auszulösen.

Schlachtruf: Ein mächtiges Kampfgebrüll lässt euch stärker werden und versetzt Gegner in Angst und Schrecken, was ihre Angriffe stoppt.

Schulterstoß: Ihr stoßt eure Gegner weg und zerstört dabei noch ihre Gegenstände.

Auch einige neue Fertigkeiten lassen sich ausrüsten, so könnt ihr eure Feinde zum Beispiel umgrätschen um sie ins Taumeln zu bringen oder eure Adrenalinleiste könnte bereits zu Beginn eines Kampfes gefüllt sein.

Die größte Neuerung dürfte jedoch der Flussraubzug-Modus sein. In diesem sollt ihr bisher unentdeckte Gebiete zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Es bieten sich somit neue Gelegenheiten wieder auf Raubzüge zu gehen und neue Belohnungen abzustauben – der Modus ist sogar wiederspielbar.

Assassin's Creed Valhalla: Was ist besser?

Ubisoft hat auch stark an der Performance des Spiels geschraubt – Fehler in den Animationen sowie ärgerliche Bugs wurden behoben. So legt ihr nun zum Beispiel nicht mehr eure Verkleidung ab, wenn ihr während des Reitens angreift und könnt ohne Bedenken angeln gehen, ohne dass euch ein lästiger Bug davon abhält. Und apropos Angeln: auch die Vibrationsfunktionen beim Fischen wurden verbessert.

Auch die vielen Fehler, die beim Abschließen einiger Quests auftauchten, sind nun behoben. In den offiziellen Patchnotes könnt ihr genauer nachlesen, was alles verbessert wurde.

Habt ihr Lust euch die Flussraubzüge selbst anzuschauen oder habt ihr den Wikingerhelm schon längst an den Nagel gehängt? Schreibt uns gern was ihr vom neuen kostenlosen Update zu Assassin's Creed Valhalla haltet in die Kommentare auf Facebook.