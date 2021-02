Zelda hat bald Geburtstag: Fans bitten Nintendo um das perfekte Geschenk

Zelda feiert bald Geburtstag. Bildquelle: Nintendo, Getty Images/ Sarawut Aiemsinsuk / EyeEm

Nach Super Mario feiert eine weitere Nintendo-Ikone in Kürze Geburtstag. Auf Reddit diskutieren Fans darüber, welche Geschenke Zelda und Link erhalten werden. Einige befürchten jedoch, enttäuscht zu werden.

Welche Geschenke wünschen sich Fans zum Zelda-Geburtstag?

Auch wenn man es ihnen nicht ansieht, werden Zelda und Link am 21. Februar 35 Jahre alt. Nachdem das Nintendo-Maskottchen Mario an seinem eigenen Geburtstag reich beschenkt wurde, hoffen Fans auf Reddit jetzt auf eine große Überraschung.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch]

Der Nutzer "Josh1685" hofft auf eine Ankündigung in der Größenordnung von Super Mario 3D All-Stars. Er wünscht sich, das Nintendo sowohl The Legend of Zelda: Twilight Princess, Wind Waker und Skyward Sword auf die Switch bringt. Bis auf Breath of the Wild habe er kein anderes Zelda-Spiel gespielt und wolle die Meisterwerke darum nachholen. Auch wenn Twilight Princess bereits eine HD-Version für die Wii U bekommen hat, wäre es eine große Enttäuschung, wenn Nintendo das Spiel dort zurücklassen würde.

Mehr als 10.000 Upvotes beweisen, dass viele Fans ebenfalls große Erwartungen an das Zelda-Jubiläum stellen. In den Kommentaren teilen nicht alle Nutzer diese Hoffnung. Einige befürchten sogar, dass Nintendo lediglich eine Grafik auf Twitter posten wird.

Fans wollen Trailer zu Breath of the Wild 2

Auch der Reddit-Nutzer "bigwall35" will seine Erwartungen niedrig halten, um nicht enttäuscht zu werden. Er hofft jedoch auf ein Remaster von Skyward Sword für die Switch oder sogar auf das heiß erwartete Breath of the Wild 2. Andere Fans stimmen ihm zu und wünschen sich zumindest einen neuen Trailer.

Bisher kann nur vermutet werden, was der japanische Videospielgigant plant. In unserer Kolumne könnt ihr nachlesen, wie 2021 das Nintendo-Jahr schlechthin werden kann.

Wie gut kennt ihr die Kult-Reihe?

Zelda und Link werden in wenigen Tagen 35 Jahre alt. Die Fans wünschen sich darum große Ankündigungen für die Nintendo Switch.