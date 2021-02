Kuriose Garantie: Entwickler verspricht 1000 Dollar, wenn euch sein Spiel nicht gefällt

It Takes Two: Entwickler gibt sich selbstbewusst.

Der Entwickler des kommenden Koop-Spiels It Takes Two hat großes Vertrauen in sein Spiel - und verspricht Gamern 1000 US-Dollar, wenn sie sich dabei langweilen sollten.

Josef Fares, Schöpfer von A Way Out, wird mit It Takes Two im März sein nächstes "Zweispieler Koop"-Game veröffentlichen. Was die Qualität dieses Projekts angeht, ist er so selbstbewusst, dass er Gamern eine ungewöhnliche "Geld zurück"-Garantie anbietet.

It Takes Two: Garantiert keine Langeweile

Josef Fares ist bereits in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Dies schließt Kritik an anderen Spielen ebenso ein wie den hohen Anspruch an seine eigenen Produktionen. Mit dem Koop-Krimi A Way Out konnte er einen charmanten und höchst innovativen Erfolg landen, doch er zeigt sich nicht zufrieden damit, dass nur 51 Prozent der Spieler das Game beendeten.

Obwohl dies im Gaming-Bereich eine respektable Zahl ist, strebt er mit seinem neuen Abenteuer It Takes Two eine Quote von 100 Prozent an. Seiner Aussage nach ist es unmöglich, von dem Spiel genug zu bekommen. Für ihn ist das Projekt so außergewöhnlich, dass er Spielern sogar 1000 US-Dollar verspricht, wenn bei ihnen Langeweile während des Zockens aufkommen sollte.

It Takes Two: Große Versprechen, was steckt dahinter?

It Takes Two wird ebenso wie sein Vorgänger nur im lokalen Zweispieler-Modus spielbar sein. Dieses Mal handelt es sich anscheinend um ein buntes Fantasy-Abenteuer mit "Jump'n'Run"-Elementen und kooperativem Rätsellösen. Während der Trailer vielversprechend aussieht, muss sich erst noch zeigen, ob das Spiel trotz hoher Qualität tatsächlich eine 100-prozentige Abschlussquote erreichen wird – was jedoch natürlich ziemlich unrealistisch ist. Auch dass euch Fares im Fall von Langeweile wirklich 1000 Dollar zurückerstattet, scheint zumindest bei genauerem Nachdenken eher unwahrscheinlich.

