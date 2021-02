Nintendo Direct könne neue Informationen zu Zelda: Breath of the Wild 2 bringen

Heute Abend zeigt Nintendo auf einer neuen Direct, auf welche Spiele sich die Fans freuen können. Aufgrund des Zelda-Geburtstages haben viele große Erwartungen an den japanischen Spieleentwickler.

Nintendo Direct: Die Zeichen stehen gut

Update vom 17.02.2021 - 12:32 Uhr

Nintendo hat heute für 23 Uhr eine Direct angekündigt, in der der Videospielgigant hoffentlich seine Pläne offenbart. Nintendo-Experte Nathan ist bereits in seiner Kolumne darauf eingegangen, was wir uns von Nintendo in diesem Jahr wünschen und welche unserer Spiele-Prophezeiungen heute vielleicht bestätigt werden.

Neben Informationen zu dem heiß erwarteten The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 könnten auch Remaster von Zelda-Spielen wie Skyward Sword, Ocarina of Time oder Twilight Princess angekündigt werden. Sogar eine Sammlung wie Super Mario 3D All-Stars ist denkbar. Immerhin feiert die Reihe bald ihren 35. Geburtstag.

Zum 25. Jubiläum von Pokémon könnte Nintendo ein Remake oder Remaster von Diamant und Perl ankündigen. Vielleicht verrät Nintendo sogar neue Informationen zu Metroid Prime 4 oder stellt einen neuen Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate vor.

Originalmeldung vom 16.02.2021 - 14:15 Uhr

Welche Geschenke wünschen sich Fans zum Zelda-Geburtstag?

Auch die Fans haben hohe Erwartungen. Nachdem das Nintendo-Maskottchen Mario an seinem eigenen Geburtstag reich beschenkt wurde, hoffen Fans auf Reddit jetzt auf eine große Überraschung.

Der Nutzer "Josh1685" hofft auf eine Ankündigung in der Größenordnung von Super Mario 3D All-Stars. Er wünscht sich, das Nintendo sowohl The Legend of Zelda: Twilight Princess, Wind Waker und Skyward Sword auf die Switch bringt. Bis auf Breath of the Wild habe er kein anderes Zelda-Spiel gespielt und wolle die Meisterwerke darum nachholen. Auch wenn Twilight Princess bereits eine HD-Version für die Wii U bekommen hat, wäre es eine große Enttäuschung, wenn Nintendo das Spiel dort zurücklassen würde.

Mehr als 10.000 Upvotes beweisen, dass viele Fans ebenfalls große Erwartungen an das Zelda-Jubiläum stellen. In den Kommentaren teilen nicht alle Nutzer diese Hoffnung. Einige befürchten sogar, dass Nintendo lediglich eine Grafik auf Twitter posten wird.

Fans wollen Trailer zu Breath of the Wild 2

Auch der Reddit-Nutzer "bigwall35" will seine Erwartungen niedrig halten, um nicht enttäuscht zu werden. Er hofft jedoch auf ein Remaster von Skyward Sword für die Switch oder sogar auf das heiß erwartete Breath of the Wild 2. Andere Fans stimmen ihm zu und wünschen sich zumindest einen neuen Trailer.

Zelda und Link werden in wenigen Tagen 35 Jahre alt. Die Fans wünschen sich darum große Ankündigungen für die Nintendo Switch.