The Last of Us: 8 Jahre alter Bug endlich behoben - aber nicht vom Entwickler

Naughty Dog erhält unerwartete Unterstützung. Nachdem die Entwickler acht Jahre lang vergessen hatten, einen verrückten Bug zu beheben, präsentiert jetzt ein Fan seinen eigenen Patch.

Welcher Bug plagt The Last of Us?

Auch wenn The Last of Us bereits acht Jahre alt ist, gibt es seit dem Release des Spiels einen Bug, den der Entwickler Naughty Dog nie behoben hat. Wie gamesradar berichtet, hat ein Fan jetzt einen selbstgemachten Patch veröffentlicht.

Der Bug selbst ist so verrückt, dass die meisten Spieler ihn niemals bemerkt haben dürften. Solltet ihr jedoch trotzdem auf ihn stoßen, führt er unweigerlich zum Absturz des Spiels: NPCs können den Zombies im Spiel den Kopf abschlagen. Sollte der Spieler jetzt versuchen, einen Gegenstand auf den körperlosen Kopf zu werden, stürzt die PS4- und PS3-Version des Spiels ab und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

Fan-Patch behebt den Bug in the Last of Us

Der YouTuber "illusion0001" zeigt in einem Video, wie der Bug zustande kommt. Dank seinem Patch ist das Problem jetzt jedoch endlich gelöst. Dank ihm könnt ihr zukünftig so viele Backsteine auf abgetrennte Zombie-Köpfe werden, wie ihr wollt. Sollte euch der Bug Probleme bereiten, könnt ihr euch hier anschauen, wie ihr den Fan-Patch anwendet.

The Last of Us und The Last of Us 2 gibt es nur auf den PlayStation-Konsolen. Auf Steam ist jetzt jedoch ein Spiel aufgetaucht, das einige Gemeinsamkeiten aufweist. Auch bei den Spielern kommt es gut an.

Ein verrückter Glitch lässt The Last of Us abstürzen. Nach 8 Jahren hat sich jetzt ein Fan darum gekümmert, das Problem zu beheben? Seit ihr bereits auf den Bug gestoßen