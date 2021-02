Nintendo Direct: Neues zu Zelda, Mario und Splatoon 3 angekündigt

Nintendo gibt Neues zu Splatoon und Zelda bekannt.

Nintendo-Fans haben Grund zur Freude – denn endlich gibt das Unternehmen seine Pläne für kommende Switch-Spiele bekannt. Freut euch auf Neues zu The Legend of Zelda, Mario, Splatoon und vielem mehr.

Zelda, Mario, Splatoon und Co. – Das plant Nintendo

Seit einer gefühlten Ewigkeit warten Fans auf eine neue Nintendo Direct – doch jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Für die heutige Präsentation griff der japanische Spieleentwickler wieder tief in die Wundertüte und überraschte Zuschauer mit frischen Neuankündigungen sowie Updates zu bereits angekündigten Switch-Spielen. Wir haben euch die wichtigsten Infos der Live-Übertragung zusammengefasst.

Alternativ könnt ihr euch die gesamte Nintendo Direct aber auch in ihrer vollen, 50 minütigen Länge, hier ansehen:

Super Smash Bros. Ultimate

Pyra / Mythra aus Xenoblade 2 erhält eine Einladung zu Smash Bros. Ultimate! Die Schwertkämpferin soll im März zur momentanen Kämpferriege dazustoßen.

Legend of Mana

Das legendäre Rollenspiel aus den 90ern erhält ein Switch-Remaster in HD. Im vierten Ableger der Mana-Reihe liegt es an euch die leere Weltkarte mit Städten und Dungeons zu füllen um den Mana-Baum aufzusuchen. Der Release ist für den 24. Juni 2021 geplant.

Monster Hunter Rise

Ein neuer Trailer gibt mehr Einblicke in das Gameplay, die Story und die besonderen Monster. Ab dem 26. März liegt es an euch das Dorf vor eindringenden Monstern zu retten. Auch eine „Monster Hunter“-Version der Switch soll am selben Tag erscheinen.

Mario Golf Super Rush

Lust auf eine entspannte Runde Golf mit Motion-Controls? Oder darf’s doch lieber etwas chaotischer werden wie im „Speed-Golf“-Modus, wo ihr gleichzeitig mit euren Gegnern auf die Bälle losrennt und euch durch spezielle Fähigkeiten Vorteile verschafft? In beiden Fällen dürft ihr euch schon jetzt auf Juni 2021 freuen.

Animal Crossing New Horizons

„Super Mario“-Objekte machen bald eure Insel zum Pilzkönigreich. Am 25. Februar könnt ihr euch die besonderen Möbel per kostenlosen Download ins Spiel hohlen und sie dann über Nooks Shopping im Spiel erstehen.

Triangle Strategy

Das taktische Rollenspiel in „Fire Emblem“-Manier will nicht nur mit spannenden, rundenbasierten Kämpfen überzeugen. Vielmehr sollt ihr auch den Verlauf der Geschichte durch eure Spielentscheidungen maßgeblich beeinflussen. Das neue Spiel von Square Enix soll erst 2022 erscheinen, eine Demo ist aber bereits verfügbar.

Star Wars Hunters

Eine Überraschung für „Star Wars“-Fans: noch dieses Jahr soll ein kostenloser Online-Multiplayer an den Start gehen, in dem ihr euch kompetitiv mit anderen Jedis messen könnt. Einen genauen Release-Termin hat der Third Person Shooter noch nicht.

World’s End Club

Ein Spiel um Leben und Tod wird zum Side-Scrolling Escape Game, in dem es darum geht eine Gruppe Schüler nach Hause zu bringen. Das Spiel kommt von keinem Geringeren als den Machern der „Zero Escape“ – und der „Danganronpa“-Reihe. Macht euch also auf eine verrückte Story und überraschende Wendungen gefasst. Am 28. Mai 2021 soll es auf der Switch veröffentlicht werden.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Mehr Massenschlachten gefällig? Nintendo kündigt einen Erweiterungspass an, der aus zwei Wellen besteht. Ab Juni soll es demnach neue Charaktere, Waffentypen, Herausforderungen und Gegner geben. Ab November sollen auch zusätzliche Charakterepisoden, Schlachten, wieder mehr Charaktere sowie Kampffähigkeiten dazukommen.

Skyward Sword

Ein HD-Remaster des Wii-Titels ist im Anmarsch – statt der Wii-Fernbedienung sollen nun die Joy-Cons oder aber alternativ die Knopfsteuerung als Eingabegeräte dienen. Der neu aufbereitete Klassiker soll am 16. Juli 2021 erscheinen.

Breath Of The Wild 2

Zum Nachfolger von Breath Of The Wild wird nur kurz erwähnt, dass es im späteren Verlauf des Jahres noch neue Infos geben wird. Zu diesem Zeitpunkt könne noch nichts Neues gezeigt werden.

Splatoon 3

Eine der größten Überraschungen ist das neue Sequel des beliebten Tinten-Shooters. Ein kleiner Trailer macht Lust auf mehr und verrät, dass sich Fans auf einen 2022-Release freuen dürfen.

Und damit endet die erste Nintendo Direct nach Langem wenigstens mit einer grandiosen Neuankündigung für Splatoon-Fans.

Ein neues Splatoon, ein Mario-Sport-Spiel, ein Zelda-Remaster, DLC-Inhalte für Hyrule Warriors und ein neuer Smash-Kämpfer: Nintendo hat sich ein paar nette Überraschungen einfallen lassen. Trotzdem fehlt weiterhin jede Spur von Titeln wie Metroid Prime 4, Bayonetta 3 oder eben Breath Of The Wild 2.