PC-Spieler bekommen endlich ihr eigenes The Last of Us

Potentia: Der "The Last of Us"-Klon sorgt auf Steam für Wirbel.

Auf Steam zieht derzeit ein neues "Survival Action"-Game Aufmerksamkeit auf sich - ganz besonders die deutlichen Parallelen zum PlayStation-Hit The Last of Us machen die PC-Spieler neugierig.

Das Indie-Spiel Potentia begeistert Fans von Survival-Spielen derzeit auf Steam. Die Gemeinsamkeiten mit The Last of Us, dem exklusiven Horror-Hit für die PlayStation, sind dabei unverkennbar.

Potentia: Survival-Action auf Steam

In Potentia müsst ihr euch in einem post-apokalyptischen Szenario nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft durch (fast) verlassene Städte schlagen und euch gegen Soldaten einer paramilitärischen Gruppierung zur Wehr setzen. Dabei könnt ihr entweder auf Stealth oder eine etwas direktere Herangehensweise setzen.

Visuell scheint sich Potentia viel von The Last of Us abgeschaut zu haben, insbesondere die menschenleeren Straßen und die von Pflanzen überwucherten Gebäude erinnern stark an Naughty Dogs AAA-Spiel. Die Oberflächen und Animationen sind allerdings bei Weitem nicht ganz so detailliert und lebensecht dargestellt, schließlich handelt es sich immer noch um ein Indie-Spiel von Entwickler Wily Pumpkin.

Euer Protagonist, Victor, trägt aber dafür Bart und Hemd und sieht somit Joel aus The Last of Us wirklich auffallend ähnlich.

Potentia: Auf den Spuren von The Last of Us

Aktuell wird das Endzeit-Abenteuer Potentia auf Steam überwiegend positiv bewertet. Da es erst am 11. Februar erschienen ist, gibt es Stand heute 148 Bewertungen. Während Story und Grafik positiv bewertet werden, kreiden Kritiker dem Indie-Spiel die manchmal etwas wackelige AI und die überaus kurze Spieldauer (zwei bis drei Stunden) an. Ob Potentia für euch das richtige Spiel ist, könnt ihr aber in der kostenlosen Demo auf Steam herausfinden.

