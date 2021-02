Der Modder macio6 bastelt zusammen, was zusammengehört. Die Fans sind begeistert – allerdings gibt es noch eine Hürde zu überwinden. (Bild: Reddit / macio6)

Minecraft-Spieler aufgepasst! Ein Modder ist gerade dabei, einen lange gehegten Wunsch vieler Fans zu erfüllen. Ausreichend Zuspruch aus der Community hat er bereits – allerdings steht die Veröffentlichung des Projekts noch in den Sternen

Lego Minecraft … hatten wir das nicht schon? – Nicht so!

Dass Lego und Videospiele perfekt zusammenpassen, zeigen die vielen offiziellen Lego-Spiele zu diversen Filmreihen. Warum allerdings bislang noch keine Lego-Mod für Minecraft existiert, ist uns schleierhaft. Das soll sich jetzt ändern. Der Modder macio6 hat auf seinem gleichnamigen Reddit-Account ein paar Fotos gepostet, welche die Fans beider Lager heiß auf mehr machen:

In mühevoller Kleinstarbeit hat macio6 die Texturen der Minecraft-Blöcke in kleine Legosteinchen umgebastelt. Die über 88.000 Upvotes auf seinen Post zeigen, dass sein Texturpaket "MineBricks" trotz der noch ausstehenden Veröffentlichung bereits jetzt einen Haufen Fans hat.

Lego-Texturpaket hat noch kein Veröffentlichungsdatum

Ob und wann das Texturpaket tatsächlich veröffentlicht wird, steht bislang in den Sternen. Der Grund ist wie so oft die unklare Rechtslage in Bezug auf die Urheberrechte. Auch macio6 selbst hadert mit dem Thema. Zwar hat er den ikonischen Lego-Schriftzug auf den Bausteinen durch den Schriftzug "Minecraft" ausgetauscht, allerdings ist der Lego-Konzern mit Abmahnungen bekanntermaßen "großzügig". Ein Veröffentlichungsdatum hat der Modder wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen noch nicht bekannt gegeben.

Fans hegen diesen Wunsch schon seit Jahren

Kreative Köpfe toben sich schon seit Jahrzehnten mit den bunten Plastikklötzchen von Lego aus. Von schnuckeligen Häuschen bis hin zu riesigen Städten sind den Bastlern dabei keine Grenzen gesetzt. Das einfache Bauprinzip und die schier endlosen Möglichkeiten begeistern seit 1932 Groß und Klein.

Als Minecraft 2009 auf den Markt kam, konnte der virtuelle Klötzchenspaß mit ähnlichen Argumenten überzeugen und sich als eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten etablieren. Der Vergleich zu Lego wurde damals schon häufig gezogen. Bereits 2012 erschienen dank einer Petition mit über 10.000 Unterschriften die ersten Lego-Minecraft-Sets in den Regalen der Spieleläden. Dank dem Modder macio6 wird diese Symbiose jetzt auch virtuell umgesetzt.