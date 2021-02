Epic Games Store: Ihr könnt 2 coole Spiele kostenlos abstauben

Zu den aktuellen Gratis-Spielen im Epic Games Store gehört unter anderem Rage 2.

Die nächste Lieferung an Gratis-Spielen für PC ist im Epic Games Store eingetroffen. Diese dürften vor allem Shooter- und Drift-Fans freuen.

Epic Games Store verschenkt Ballereien und Drift-Action

Exklusiv-Spiele, große Sales, kostenlose Spiele - der Epic Games Store bietet seinen Nutzern einige Vorteile. Gerade die Gratis-Spiele sind einen Blick wert, hier sind oft Blockbuster oder interessante Geheimtipps dabei.

Nun hat der Epic Games Store bekanntgegeben, welche PC-Spiele ihr als nächstes kostenlos direkt über den Store herunterladen könnt. Dazu gehören ein Shooter und ein Drift-Spiel, die ihr ab jetzt bis zum 25. Februar abstauben könnt:

Danach geht es direkt mit einem Gothic-Horror-RPG weiter, das sich vom 25. Februar bis zum 4. März in der Gratis-Auswahl befindet:

In den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler drei sehr interessante Spiele im Epic Games Store abstauben. Es bleibt abzuwarten, welche Gratis-Spiele uns im März erwarten werden.

Übrigens: Ihr könnt Rage 2 auch auf PS4 und Xbox One spielen:

RAGE 2 [PS4, Xbox One, PC]

Diese Spiele sind regelrechte Langeweile-Killer:

Rage 2, Absolute Drift, Sunless Sea - der Epic Games Store verschenkt in nächster Zeit drei coole Spiele, bei dem Shooter-, Drift- und RPG-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Was kostenlose Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.