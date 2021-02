Cleverer PS5-Betrüger täuscht tausende Spieler

Betrüger lockt mit begehrten PS5-Inhalten und tausende Spieler gehen ihm auf den Leim.

Ein gerissener Betrüger hat auf YouTube einen gefälschten PlayStation-Kanal ins Leben gerufen und täuscht mit den Videos tausende Spieler. Besonders wartende PS5-Jünger gehen ihm dabei auf den Leim.

Gefälschter PlayStation-Kanal stellt Trailer nach

Die Konsolen-Spieler da draußen sind begierig auf Neuigkeiten zur PlayStation 5, insbesondere was kommende Spiele angeht. Beliebte Franchises sind große Zugpferde und Fans warten stets auf neue Ableger.

Das macht sich jetzt ein gefälschter YouTube-Kanal zunutze und imitiert einfach den offiziellen PlayStation-Kanal. Auf diesem erscheinen gefälschte PS5-Trailer, die Ankündigungen zu neuen Spielen machen. So vor kurzem erst zu einer Definitive Edition zu God of War:

Das Video wurde innerhalb von einer Woche von über 700.000 Menschen gesehen und kassierte sogar fast 36.000 Daumen nach oben.

Warum fallen Spieler auf die PS5-Trailer rein?

Die Qualität der angefertigten Trailer ist erstaunlich gut und kommt der von offiziellen Trailern von PlayStation ziemlich nahe. Auch der Titel und die Beschreibung lassen zunächst den Eindruck erwecken, diese stammen von PlayStation selbst. Im Infotext verlinkt der gefälschte Kanal offizielle Webseiten und Social-Media-Auftritte der entsprechenden Spiele und Entwickler und macht die Täuschung so noch besser.

Erst in den Kommentaren fällt vielen Spieler auf, dass sie einem gefälschten PS5-Trailer auf dem Leim gegangen sind und geben zu, dass sie wegen der Aufmachung darauf hereingefallen sind.

Viele geben an, dass ihnen diese Tailer sogar auf der Startseite von YouTube vorgeschlagen werden, sodass die Verbreitung der Fake-Trailer sogar noch befeuert wird.

Der Betrüger hat sich weitere populäre PlayStation-Spiele vorgenommen, um Wartende anzulocken. So auch ein Trailer zu The Last of Us: Homecoming oder auch ein Teaser zu einem neuen Uncharted-Teil.

Die heiß erwarteten Titel führen bei den Spielern natürlich zu großen Erwartungen und die Enttäuschung bei Bemerken der Fälschung ist natürlich groß, was viele auch in den Kommentaren schreiben.

Bei genauerem Betrachten verraten nur der fehlende Verifizierungshaken, die verborgene Abonenntenzahl und ein weiterer Blick in die Kanalinfo, dass es sich um Fälschungen handelt.

Solltet ihr also auf brandneue Trailer zu großen PS5-Spielen stoßen, prüft noch einmal genauer, ob es sich tatsächlich um offizielle Infos handelt.