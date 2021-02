Call of Duty 2021: Zeit und Ort sind schon bekannt, laut Leak

Das nächste Call of Duty soll an einem interessanten Ort spielen.

Activision hält sich weiterhin bedeckt und gibt vorerst keine offiziellen Informationen zum neuen Call of Duty 2021 heraus. Nun meldet sich allerdings ein Insider zu Wort, der bekannt ist für seine richtig vorhergesagten Leaks. Er will wissen wann und wo der nächste Serienteil spielt.

Was hat der CoD-Leaker zu berichten?

Jedes Jahr beschenkt Entwickler Infinity Ward die „Call of Duty“-Fans mit einem neuen Serienteil – und nachdem Call of Duty: Modern Warfare alle Verkaufsrekorde der Reihe gebrochen hat, richten sich jetzt noch viel mehr Augen auf den kommenden Nachfolger.

Zu diesem ist bisher jedoch nichts bekannt. Activison hält sich zwar bedeckt was neue Informationen zu CoD 2021 betrifft – nun meldet sich aber ein bekannter Name der Community zu Wort, wie Dualschockers berichtet. Der Twitter-Account ModernWarzone ist eine berüchtigte Quelle für CoD-Leaks, die sich früher oder später als wahr herausstellen. Seine Behauptungen scheinen also keine heiße Luft zu sein.

Und der neueste Leak hat es ordentlich in sich: Call of Duty 2021 soll demnach nämlich in den 1950er Jahren spielen. Da sich „Call of Duty“-Spiele an historischen Kriegen orientieren, ist vielen Fans auch bereits klar in welches Land es sie als nächstes verschlagen wird: nach Korea.

Call of Duty 2021 will reportedly be set in the 1950s.



The Korean War started in 1950 so good chance it will be based around that.



(Source: @ModernWarzone) pic.twitter.com/A4HJZNpuDH — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Der Koreakrieg wurde zwischen 1950 und 1952 ausgetragen und würde sich vom Setting her perfekt für ein neues CoD anbieten. Ob es sich dabei aber um den wahren Schauplatz handelt, werden wir wohl erst erfahren, wenn Activision es bestätigt. Bis dahin bleibt uns zumindest der vielversprechende Leak als Hoffnungs-Schimmer.

Ein bekannter Leaker gibt bekannt: Call of Duty 2021 spielt in den 1950er Jahren. Zeitlich passen würde dies zum Koreakrieg, der zwischen Nord - und Südkorea sowie China wütete. Hättet ihr Lust auf das Setting oder habt ihr euch einen anderen Krieg als nächste Vorlage gewünscht? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook.