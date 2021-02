Kostenloser Nintendo-Service verrät wertvolle Tipps zur Switch

Hilfe für die Switch? Nintendo berät kostenlos in privaten Video-Chats. (Bildquelle: Getty Images/Koldunov.)

Eine persönliche Beratung mit Nintendo klingt ganz nett? Mit einem kostenlosen Service des Publishers ist das zurzeit möglich. Zwar steckt das Programm noch in den Kinderschuhen, hat aber schon jetzt großes Potenzial, zahlreiche Tipps für die Switch zu liefern.

Nintendo bietet persönliche Beratungen an

Das Pilotprojekt hört auf den Namen Nintendo Switch Concierge und ist in einer ersten Testphase in den USA verfügbar. Dabei können neue Switch-Besitzer einen kostenlosen Beratungstermin mit einem Nintendo-Verantwortlichen buchen.

So bekommen Switch-Neulinge einen perfekten Überblick über ihre neue Errungenschaft und erhalten hilfreiche Tipps und Empfehlungen.

Interessierte können im Vorfeld zwischen sechs Themen wählen über das sie in dem 30-minütigem Videochat mit dem Nintendo-Mitarbeiter reden wollen. Folgende Themen stehen zur Auswahl:

Nintendo Switch 101

Spiele (Einstieg)

Spiele (Was kann man als nächstes spielen?)

Sicherheit und Privatsphäre

Nintendo Account

Anpassung (Customization)

Hintergrund ist, dass neue Spieler der Switch einen optimalen Einstieg mit ihrer Konsole erhalten und bei Fragen einen geeigneten Ansprechpartner finden.

Ist es nur für Switch-Neulinge interessant?

Das Pilotprojekt ist definitiv für Spieler gedacht, die ihre ersten Schritte mit der Konsole von Nintendo wagen und Hilfe benötigen.

Doch was ist mit alten Switch-Hasen die bereits 500 Stunden auf ihrer Animal Crossing-Insel verbracht haben? Eine IGN-Autorin wollte genau das wissen, und hat das Programm als Switch-Veteran getestet, um herauszufinden wie gut es funktioniert und ob es nicht doch ein verstecktes Verkaufsprogramm für Nintendo sein könnte.

Erfreulicherweise konnte die Autorin besondere Spielevorschläge und wertvolle Tipps aus dem Gespräch mitnehmen und empfand die Beratung selbst als professionelle Spielejournalistin als sehr aufschlussreich. Auch die befürchtete Kaufberatung mit Fokussierung auf hauseigene Spiele blieb aus.

Hoffentlich kann Nintendo dieses Programm weiter ausbauen und möglicherweise auch auf den deutschen Markt ausweiten, sodass alle Spieler zukünftig von wertvollen Tipps rund um die Switch und ihren vielen Spielen profitieren.

Der kostenlose Nintendo-Service dürfte viele Switch-Besitzer erfreuen und ist ein ausgezeichnetes Vorbild an Kunden-Service.