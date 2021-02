PS4-Koop: 12 großartige Spiele, die ihr mit Freunden zocken solltet

Auf der Suche nach coolen Koop-Spielen für die PS4? Wir haben die passende Ideen für euch. (Bildquelle: Getty Images/LightFieldStudios.)

In Zeiten von Social Distancing ist das Zocken immer noch eine der besten Alternativen um trotzdem Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. In folgender Bilderstrecke zeigen wir euch fantastische PS4-Spiele, die ihr am besten im Koop meistert.

Welche Koop-Spiele gibt es auf der PS4?

Bei der Frage nach den besten Koop-Spielen der PS4 gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Antworten. Eines jedoch ist klar, die goldenen Zeiten der Koop-Spiele sind wohl irgendwo mit der PS2 untergegangen. Dennoch finden sich einige fantastische Spiele auf der begehrten Sony-Konsole, die ihr hervorragend in bester Gesellschaft genießen könnt.

Dabei haben wir unseren Fokus zumeist auf Spiele gelegt, die nicht nur einen stumpfen Multiplayer haben, sondern in denen ihr tatsächlich kooperieren müsst, oder auch mal aufeinander angewiesen seid.

Dabei ist sowohl der gemütliche Couch-Koop mit klassischem Spiltscreen anwesend, aber natürlich auch immer Corona konform der praktische Online-Koop am Start.

Solltet ihr aus unerfindlichen Gründen noch nicht vom PS-Plus-Abo profitieren, empfehlen wir euch das Einjahres-Abo auf Amazon, so spart ihr am meisten. Oder schaut im PS Store vorbei.

Blättert euch durch die folgende Bilderstrecke mit einer gemischten Auswahl an herrlichen Koop-Abenteuern und stürzt euch gleich mit euren Freunden drauf los:

Unter den Koop-Spielen dürfte für jeden PS4-Spieler ein passender Vertreter dabei sein. Welches Spiel werdet ihr als nächstes ausprobieren? Und welches grandiose Koop-Game fehlt in unserer Bilderstrecke?