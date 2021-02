PS4-Geschenk: Letzte Chance auf ein kostenloses Koop-Spiel

Schnappt euch nur noch heute ein cooles Koop-Spiel für die PS4 und PS5.

Nutzt heute noch eure Chance und schaut unbedingt im PS Store vorbei. Sony hat ein kostenloses PS4-Spiel für euch im Gepäck, in dem ihr euch in ein spannendes Koop-Abenteuer stürzen könnt.

Nur noch heute: We Were Here kostenlos ergattern

Nur noch heute könnt ihr das knackige, aber sehr spannende Multiplayer-Spiel We Were Here im PS Store kostenlos herunterladen.

Sichert euch den ersten Teil der Serie jetzt und das Spiel gehört für immer euch. Am 23. Februar erscheint die komplette Trilogie von We Were Here für die PS4 und PS5:

We Were Here: Ankündigungstrailer

Was erwartet euch in We Were Here?

Bei We Were Here handelt es sich um ein Online-Koop-Spiel in dem ihr zusammen mit einem Freund spannende Rätsel lösen müsst. Ihr befindet euch in einer verschneiten Landschaft und seid mit eurem Partner in einer verlassenen Burg gefangen.

Dabei kommuniziert ihr nur mit einem Walkie-Talkie miteinander und müsst euren Freund anleiten, damit ihr beide einend Ausweg aus der Burg findet.

Doch ihr könnt das Spiel nicht nur mit einem Freund absolvieren. Solltet ihr eine noch größere Herausforderung wollen, könnt ihr das Spiel dank einem Matchmaking-System auch mit einem Fremden spielen.

We Were Here ist die Pilot-Episode in einer Reihe von eigenständigen Puzzle-Abenteuern und ist mit einer kurzen Spielzeit von etwa zwei Stunden ein perfekter Happen für zwischendurch.

Sichert euch den ersten Teil der "We Were Here"-Reihe nur noch heute kostenlos im PS Store. Das Spiel ist für die PS4 Pro optimiert und dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar. Wie findet ihr We Were Here, werdet ihr einen Blick hineinwagen? Besucht uns doch auf Facebook und schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.