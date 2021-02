Genshin Impact: Verlosung von einer Milliarde Urgestein mit "Laternen voller Wünsche"

Die "Laternen voller Wünsche" könnt ihr noch bis zum 26. Februar 2021 in Genshin Impact steigen lassen.

In Genshin Impact könnt ihr für eine Woche am Event "Laternen voller Wünsche" teilnehmen. Wir verraten euch alle Details rund um das die Webaktion, bei der ihr einen Teil von einer Milliarde Urgestein gewinnen könnt.

Laternen voller Wünsche: So lange ist das Event online

Die Webaktion "Laternen voller Wünsche" startete am 19. Februar 2021 und ist noch bis zum 26. Februar 2021 19:59 Uhr (Serverzeit) verfügbar. Die Abholung der Preise findet bereits wenige Stunden später am 26. Februar 2021 23:59 Uhr statt. Um an der Aktion teilnehmen zu können, müsst ihr Abenteuerstufe 10 oder höher erreicht haben.

Laternen voller Wünsche auf PS4 und PC: Regeln und Belohnungen

Während PC- und Mobile-Spieler an dieser Webaktion ganz einfach über die offizielle Webseite teilnehmen können, müssen PS4-Spieler einen kleinen Umweg machen:

Öffnet auf PS4 euer Paimon-Menü und navigiert zu euren Nachrichten . Dort sollte bereits eine Nachricht rund um die Laternen voller Wünsche auf euch warten. Scrollt ganz nach unten und folgt dem Link, um alle fünf Laternen steigen zu lassen.

Sobald ihr dem Link gefolgt seid, erhaltet ihr einen QR-Code . Falls nötig, müsst ihr euch daher zunächst einen QR-Scanner eurer Wahl aus dem AppStore laden, um fortzufahren.

Sobald ihr auf eurem Smartphone alle fünf Laternen habt steigen lassen, könnt ihr euch direkt ein paar Belohnungen abholen. Diese warten erneut in euren Nachrichten auf euch. So dürft ihr euch über mehrere Tausend Mora und weitere kleine Preise freuen.

200.000 Mora auf einen Schlag? Den Fundort dieser einmaligen Truhe zeigt euch das Video!

Verlosung: Gewinnt eine Milliarde Urgestein

Unter den Teilnehmenden, die alle fünf Laternen haben steigen lassen, wird zudem noch etwas ganz Besonderes verlost. Es wird nämlich eine Milliarde Urgestein verteilt. Mit etwas Glück kann ein Teil dieser Summe euch gehören. Wie viel Urgestein jeder Spieler erhält, wird dabei zufällig bestimmt.

Überprüft dazu erneut eure Nachrichten, sobald der Aktionszeitraum abgelaufen ist. Wenn ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört, erhaltet ihr die Glückwunschkarte: „Frohes neues Jahr, Reisender aus der Fremde!“ Öffnet diese, um eine zufällige Menge Urgestein einzusammeln.