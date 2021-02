Diablo 2: Resurrected - Remaster soll größten Fehler von Warcraft 3 vermeiden

Diablo 2: Resurrected soll dem Kult-Spiel gerecht werden.

Mit der offiziellen Ankündigung von Diablo 2: Resurrected sind Fan-Träume in Erfüllung gegangen. Damit das Remaster ein voller Erfolg wird, hat sich Blizzard vorgenommen, aus alten Fehlern zu lernen.

Mit Diablo 2: Resurrected soll noch dieses Jahr ein einflussreicher "Action RPG"-Klassiker auf Konsolen und PCs zurückkehren. Während sich Fans auf das Remaster freuen, erinnern sich viele gleichzeitig immer noch an das desaströs aufgenommene Warcraft 3: Reforged. Publisher Blizzard beteuert jedoch, aus dem kontroversen Remaster gelernt zu haben.

Diablo 2: Resurrected hält sich streng ans Original

Das Remaster Warcraft 3: Reforged zog den Zorn der Fans auf sich, weil es einige Features des Originals schlicht ignorierte, Grafik und Framerate zu wünschen übrig ließen und das Originalspiel alternativlos durch das Remaster überschrieben und somit ersetzt wurde.

Diablo 2: Resurrected soll nun laut der Entwickler keinen dieser Fehler wiederholen. Stattdessen soll es sich dabei um ein Remaster handeln, dass sich treu an die Vorgaben des Originals hält. Außerdem wird das Spiel die ursprüngliche Version von Diablo 2 nicht ersetzen – die beiden Games sind vollständig unabhängig voneinander und werden in ihrer jeweiligen Form nebeneinander existieren.

"Diablo 2"-Remaster wird Nostalgiker freuen

Der visuelle Auftritt von Diablo 2 wurde in dem Remaster natürlich überarbeitet und an moderne Anforderungen angepasst – doch das Gameplay bleibt völlig unangetastet. Darauf haben die Entwickler nach eigener Aussage großen Wert gelegt und deswegen auch moderne Konventionen wie zum Beispiel Ziel-Punkte auf der Mini-Map außen vor gelassen. Das DLC Lord of Destruction wurde dafür aber in das Remaster integriert.

Ein exakter Release-Termin für das Remaster ist aktuell noch nicht bekannt – aber Fans können sich voraussichtlich im Laufe von 2021 über Diablo 2: Resurrected freuen.

