Was hat Nintendo 2021 vor? Neue Switch-Spiele enttäuschen die Fans

Nintendo hat in einer Direct bekannt gegeben, welche Spiele in den kommenden Monaten für die Switch erscheinen werden. Die Fans auf Reddit sind von der Auswahl jedoch eher enttäuscht.

Nintendo Switch: Was plant Nintendo für das Jahr 2021?

Nintendo hat endlich eine neue Direct veröffentlicht und neue Spiele für die Switch vorgestellt. Reddit-Nutzer ieatdragonz hat eine praktische Infografik erstellt, die genau zeigt, was Fans in der ersten Hälfte des Jahres erwarten können. In unserer Zusammenfassung findet ihr außerdem die wichtigsten Ankündigungen der Direct.

Die meisten Nutzer in den Kommentaren sind von dem Ausblick jedoch nicht gerade begeistert. Reddit-User B-Bog schreibt, dass er nicht erwartet hätte, dass ein Nachfolger von Pokémon Snap sein persönliches Highlight wird. Ein anderer Reddit-Nutzer geht sogar noch weiter und erklärt, dass nun ein komplettes Jahr vergangen sei, in dem ihn kein Nintendo-Spiel mehr interessiert hat.

Nintendo-Fans haben aber schon einen Plan B

Es ist jedoch nicht alles schlecht. User Mr_Camargo schreibt, dass er sich sehr auf Splatoon 3 freut. Dafür muss er jedoch noch ein Jahr lang warten. User New Advent plant, nur Monster Hunter: Rise im März zu kaufen. Mehr brauche er jedoch auch gar nicht. Andere empfehlen kleinere Spiele wie Outer Wilds, Legend of Mana und die "Famicom Detective Club"-Spiele. Sie weisen außerdem daraufhin, dass die Coronavirus-Pandemie für viele Verzögerungen in der Entwicklung verantwortlich ist.

Die HD-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword sorgt ebenfalls für Unmut. Einige Switch-Besitzer sehen nicht ein, den Vollpreis für ein fast zehn Jahre altes "Nintendo Wii"-Spiel zu bezahlen. Bereits in einem früheren Reddit-Post haben Zelda-Fans erklärt, dass Nintendo eine Riesen-Chance verpasst hat.

Nintendo hat seine Pläne für die erste Hälfte des Jahres offenbart, ein Fan hat eine für viele Spieler enttäuschende Bilanz gezogen. Was sagt ihr zu den Ankündigungen?