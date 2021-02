Wir sagen euch, welche bewegenden und schönen Spiele weniger als 5 Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen. Getty Images / Sonsedska

Ihr seid es gewohnt von einem langen AAA-Epos in den nächsten reinzuspielen und wollt etwas kurzes für zwischendurch? Dann könntet ihr in unserer Bilderstrecke zu besonders schönen, emotionalen wie kurzen Spielen fündig werden.

Kurze Achterbahnfahrten der Gefühle

Eine gute Geschichte lässt sich gern mal Zeit um erzählt zu werden – und das gilt nicht nur für Bücher und Serien, sondern auch für Videospiele. Aber es muss nicht immer so sein! In unserer Bilderstrecke legen wir euch deswegen ein paar richtig schöne, berührende Spiele ans Herz, die ihr locker an einem Wochenende durchspielen könnt.

Dabei dürfte Jeder fündig werden, egal ob ihr auf dem PC, PS4, Xbox One oder Switch spielt.

Klickt hier für 6 wunderschöne, kurze Spiele:

Von mysteriösen Walking-Simulatoren bis hin zu musikalisch großartig unterlegten Abenteuern sind so einige atemberaubende Spiele in unserer Bilderstrecke aufgelistet.