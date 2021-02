Xbox Series X bestellen: Preis und Verfügbarkeit in der Übersicht

Xbox Series X bestellen: Preis und Verfügbarkeit im Überblick.

Aktuell ist die Xbox Series X leider ausverkauft. Die "Next Gen"-Konsole kann zwar manchmal in kleinen Mengen bei Online-Shops bestellt werden, doch die Kontingente sind immer in kurzer Zeit vergriffen. Hier findet ihr alle Infos zum Preis und zur Verfügbarkeit der Xbox Series X.

Xbox Series X bestellen: Konsole aktuell vergriffen

Derzeit ist die Xbox Series X flächendeckend bei allen Händlern ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage nach der "Next Gen"-Konsole zum Release konnten bisher nicht alle Gamer eine Xbox Series X ergattern. Microsoft arbeitet daran, die Konsole wieder weitläufig verfügbar zu machen – ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest.

Allerdings sind in den letzten Wochen immer wieder zeitweilig kleine Mengen der Konsole ohne Vorankündigung in Online-Shops angeboten worden. Die kompaktere Version ohne Disc-Laufwerk, die Xbox Series S, ist dagegen aktuell weiterhin bei einigen Händlern erhältlich.

Xbox Series X kaufen: Online-Shops im Überblick

Auch wenn die Xbox Series X derzeit nicht verfügbar ist, lohnt es sich, die folgenden Shop-Seiten im Blick zu behalten – denn kleinere Kontingente der Konsole werden von Zeit zu Zeit bei den Händlern angeboten. Die Xbox Series S ist dagegen einfacher zu finden und kann aktuell noch bei einigen der Shops bestellt werden.

Xbox Series X für 499 Euro:

Xbox Series S bestellen:

Alle weiteren Informationen zum Preis, Release und Design der Xbox Series X findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Xbox Series X bestellen: Zubehör für die Xbox Series X

Damit ihr das Beste aus den Microsoft "Next Gen"-Konsolen herausholen könnt, braucht ihr natürlich auch das richtige Zubehör. Wir zeigen euch hier, welche Zubehör-Artikel ihr für eure Xbox Series X und Xbox Series S auf dem Schirm haben solltet.

Xbox-Zubehör

Um die Grafikleistung der Xbox Series X in ihrer ganzen Schönheit bewundern zu können, braucht ihr natürlich einen entsprechenden 4K-Fernseher – wie zum Beispiel diese drei exzellenten TVs:

Fernseher für die Xbox Series X

Xbox Series X bestellen: Warten auf Konsolen-Bundles

Aktuell sind leider noch keine Konsolen-Bundles mit der Xbox Series X verfügbar – dies wird sich jedoch voraussichtlich mit der Zeit ändern. Sobald die Xbox Series X wieder flächendeckend erhältlich ist und die ersten Konsolen-Bundles angeboten werden, werden wir sie euch hier vorstellen.

