Schräge Konkurrenz für PS5 und Xbox: Kult-Rapper entwickelt Konsole

Rapper Soulja Boy will eine Konsole auf den Markt bringen - schon wieder.

Der populäre Rapper Soulja Boy plant, den Konsolenmarkt mit einer eigenen Plattform zu erobern. Besonders kurios an dieser Idee: Es ist bereits sein zweiter Versuch.

Rapper Soulja Boy hat bereits 2018 versucht, mit einer Konsole auf dem Gaming-Markt Fuß zu fassen. Während der Plan vor drei Jahren aufgrund von Copyright-Verstößen und eines drohenden Rechtsverfahrens mit Nintendo aufgegeben wurde, plant Soulja Boy nun anscheinend einen zweiten Anlauf.

Soulja Game: Neue Konsole ist eine Kuriosität

Vor wenigen Tagen hat Soulja Boy auf Twitter den Account Soulja Game Console gegründet und auf Instagram erste Bilder von der neuen Konsole gepostet. Konkrete Informationen hat der Rapper aktuell zu seinem Projekt noch nicht veröffentlicht, außer dass es sich dabei um eine neue Konsole mit neuem Design, neuen Spielen und neuen Deals handeln solle.

Die neue "Soulja Game"-Konsole wirkt allerdings zumindest auf den ersten Blick auffallend schlicht – und sicherlich nicht ganz originell. Die weiße Plastikbox erinnert von der Form und Größe her an eine Mischung aus Xbox One und Xbox Series S, während der Controller dem "PlayStation 3"-Controller ähnelt.

Soulja Game Console: Klappt's beim zweiten Versuch?

Als Soulja Boy 2018 versucht hat, den Videospielmarkt zu knacken, musste er alle Konsolenversionen (sowohl Handheld als auch stationär) innerhalb eines Monats aus seinem Online-Shop entfernen. Nintendo hatte ihm wegen der SouljaGame Console mit rechtlichen Konsequenzen gedroht – denn die Games-Bibliothek der Konsole bestand laut Berichten in erster Linie aus alten SEGA- und Nintendo-Spielen.

Beim Anblick des Designs seiner aktuellen Konsole scheint Soulja Boy nicht allzu viel aus seinem letzten Versuch gelernt zu haben. Was sein Versprechen von neuen Spielen und neuen Deals beinhaltet, muss sich noch zeigen. Falls er jedoch wieder schlicht die Spiele anderer Publisher auf seiner Konsole zu verkaufen versucht, werden die rechtlichen Reaktionen von Nintendo, Sony und Microsoft wohl nicht lange auf sich warten lassen.

