Kostenlose PS4-Spiele: Sony macht euch jetzt regelmäßig Geschenke

Sony spendiert euch die kommenden Monate tolle PS4-Geschenke.

Gute Neuigkeiten von Sony: Der Konsolenhersteller wird euch die kommenden Monate mit einigen Gratis-Games versorgen. Start ist im März und als erstes erwartet euch ein beliebtes Action-Adventure aus dem Hause Sony.

Sony hat die nächsten Monate Gratis-Games für euch

Die "Play at Home"-Initiative geht in eine zweite Runde, im Zuge der COVID-19-Pandemie hat Sony im April 2020 einmalig zwei kostenlose Spiele an PlayStation-Spieler verteilt, um den harten Zeiten mit etwas positivem entgegenzutreten.

Jetzt gibt es erneut **Gratis-Games **und Sony legt sogar noch einen drauf: Statt einmalig von Geschenken zu profitieren, läuft die Initiative dieses Mal von März bis einschließlich Juni und spendiert euch so über Monate hinweg gleich mehrere kostenlose Spiele.

Den Start macht Ratchet & Clank am 02. März und ist bis zum 01. April zum kostenlosen Download verfügbar. Sichert euch das Spiel einmal und es gehört für immer euch. Schaut euch den Trailer zu Ratchet & Clank hier an:

Ratchet & Clank: Release-Trailer

Anime-Fans bekommen cooles Angebot

Neben den regelmäßigen Gratis-Games kündigt Sony eine Reihe an attraktiven Angeboten für die PlayStation-Community an.

Ab dem 25. März profitieren PlayStation-Nutzer von einem verlängerten Zugang zur Testversion von Wakanim. Das ist ein Abonnement-Dienst, welcher sich auf Anime spezialisiert hat und zum Sony-Konzern gehört. Statt üblichen 14 Tagen könnt ihr das Abo so zusätzliche 90 Tage kostenlos testen.

Neukunden müssen sich dafür bei Wakanim anmelden und die App herunterladen.

Welche weiteren Angebote und Gratis-Games Sony die nächste Zeit bereithalten wird, verrät der Konsolenhersteller noch nicht. Wir halten euch bei Neuigkeiten auf dem Laufenden. Mit Ratchet & Clank erhalten Neulinge des Franchises eine tolle kostenlose Möglichkeit, um sich auch auf das kommende Ratchet & Clank: Rift Apart einzustimmen. Das PS5-Spiel erscheint am 11.Juni, schaut es euch gerne im PS Store an:

Holt euch ab dem 02. März regelmäßig kostenlose PS4-Spiele von Sony ab und profitiert zusätzlich von attraktiven Angeboten im Rahmen der "Stay at Home"-Initiative. Wie findet ihr die Aktion? Und freut ihr euch über Ratchet & Clank? Besucht uns gerne auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns eure Meinungen dazu dort gerne in die Kommentare.