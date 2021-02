Nach Horizon: Zero Dawn - PC-Spieler erhalten weitere PlayStation-Exclusives

PC-Spieler haben Grund zur Freude: Bald bekommen sie weitere PS4-Exklusivspiele. (Bildquelle: Getty Images/Deagreez.)

Die eigentlich exklusiv für die PlayStation 4 erschienenen Spiele wie Horizon: Zero Dawn und Co. sind auf dem PC eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt gibt es erneut Grund zur Freude, denn Sony liefert weitere beliebte Titel nach.

Days Gone findet seinen Weg auf den PC

Nachdem sich Sony endlich auch dem PC-Markt mit seinen zuvor exklusiven PS4-Titeln genähert hat, dürfen sich PC-Spieler auf weitere coole Spiele aus dem Hause Sony freuen.

Laut einem Interview von GQ hat Sony-Chef Jim Ryan grünes Licht für weitere Konsolen-Lieblinge gegeben. Den Anfang macht dabei die atmosphärische Zombie-Action Days Gone.

Für alle, denen der Titel noch fremd ist, können hier einen Blick in den offiziellen Story-Trailer werfen:

Days Gone: Story-Trailer

Days Gone soll schon im Frühling 2021 für den PC erscheinen, wann genau, steht noch nicht fest.

Warum kommen weitere PS-Exklusives auf dem PC?

Die Gründe dafür sind ziemlich einleuchtend: Es funktioniert. Der PC-Markt verfügt über eine riesige Anzahl an Spielern, die auch noch bereit sind, Geld in herausragende Spiele wie Horizon: Zero Dawn oder Death Stranding zu investieren.

Jim Ryan sagt dazu konkret, dass sie ihre großartigen Spiele einem weiteren Publikum zur Verfügung stellen wollen und die steigenden Kosten der Videospielproduktion abgefangen werden müssen. Da ist die Erschließung eines weiteren Marktes nur logisch.

Natürlich stellt sich jetzt die Frage, welche begehrten PlayStation-Franchises es noch auf den PC schaffen? Ganz hoch im Kurs stehen natürlich Spiele wie das grandiose Bloodborne, The Last of Us 2 oder auch das hoch gelobte God of War.

Eine erfreuliche Nachricht für alle PC-Freunde. Endlich kommen noch mehr Spieler in den Genuss der begehrten PlayStation-Exclusives. Allen voran Days Gone. Wie findet ihr diese Neuigkeiten? Freut ihr euch auf Days Gone? Oder sind euch PlayStation-Hits auf dem PC ziemlich egal? Besucht uns doch einfach auf Facebook und erzählt uns eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren.