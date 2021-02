Valheim: Spieler erstellt Bauwerk, das Sauron mächtig stolz machen würde

Lebt Sauron künftig in Valheim? Mit dem Bauwerk eines Spielers jetzt schon. (Bildquelle: Warner Bros.)

Die Baukunst in Valheim hat bereits beeindruckende Ausmaße erreicht. Ein Spieler kreiert jetzt ein mächtiges Bauwerk, bei dem der "Der Herr der Ringe"-Bösewicht Sauron verdammt stolz sein würde.

Saurons Turm hält Einzug in Valheim

Der Spieler Rynborg hat jetzt kein geringeres Bauwerk als den dunklen Turm von Sauron (für alle Liebhaber: Barad-dûr) aus Der Herr der Ringe in Valheim nachgebaut.

In einem YouTube-Video präsentiert Rynborg das gigantische Gebilde und gibt einen schönen Überblick über die Ausmaße des Turms:

Wie es aussieht, scheint der Erbauer hauptsächlich Stein verwendet zu haben, welchen er mit grün flackernden Eisenfackeln ausschmückt. Das berüchtigte Auge Saurons, welches traditionell auf dem Turm trohnt, scheint Rynborg mit einem von Fackeln umrundeten Lagerfeuer kreiert zu haben.

Das beeindruckende Werk dürfte etliche Stunden an intensiver Arbeit gekostet haben.

Ihr könnt euch Saurons Turm herunterladen

Wenn ihr nun Lust bekommen habt, euer eigenes "Der Herr der Ringe"-Bauwerk in Valheim zu zaubern, könnt ihr euch die nötigen Dateien dazu auf NexusMod herunterladen. Der Spieler hat diese dort zum Download bereitgestellt. Damit euer dunkler Sauron-Turm auch in Erfüllung geht, müsst ihr zusätzlich die "AdvancedBuilding"-Mod sowie die "Forever Build"-Mod installieren, damit euer Bauwerk auch gelingt. Diese hat Rynborg nämlich ebenfalls für sein mächtiges Gebilde verwendet.

Bei dem mächtigen Bauwerk in Valheim wäre Sauron sicherlich ganz angetan. Wie findet ihr den Turm? Und welche Kreationen habt ihr bereits in Valheim errichtet?