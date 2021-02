Helft euren Freunden in diesem Koop-Rennspaß – oder macht ihnen das Leben schwer. (Bildquelle: Getty Images/Massonstock.)

Schon bald gibt es Nachschub an der Koop-Spiele-Front für die PS4 und PS5. Macht euch bereit für ein chaotisches Rennspiel-Abenteuer, in dem ihr euer Geschick unter Beweis und eure Freundschaften auf die Probe stellen müsst.

Can't Drive This erscheint bald für die PS5 & PS4

Das chaotische Split-Screen-Abenteuer Can't Drive This findet seinen Weg jetzt auch erfolgreich auf die PlayStation 4 und PlayStation 5. In dem Koop-Spaß muss ein Spieler die zu fahrende Strecke bauen, während der andere diese gleichzeitig mit seinem Monstertruck befahren muss.

Schaut euch das bunte Treiben im Launch-Trailer an:

Can't Drive This: Offizieller Trailer für PS4 & PS5

Can't Drive This wird am 19. März für die PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5 erscheinen:

Im PS Store wird das Spiel hier bald verfügbar sein:

Oder schaut euch Can't Drive This schon einmal auf Amazon an

Was erwartet euch in Can't Drive This?

Ein Spieler schlüpft in die Rolle des Monstertruck-Fahrers und muss die vor ihm aufbauende Strecke des Fun-Racers meistern, ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren. Bei zu langem Stillstand droht eine Explosion.

Der andere Spieler hat die Freude seinen Partner nach Herzenslaune zu quälen, indem er die Strecke baut und dabei auf fiese und lustige Herausforderungen wie Turbinen oder auch schwingende Riesen-Hammer zurückgreifen kann.

Euch erwarten vier unterschiedliche Spiel-Modi, sodass auch keine Langeweile aufkommt. Entweder heißt es drei gegen einen, oder auch ein "Capture the Egg"-Mode (Ja, Capture the Egg) steht zur Auswahl. Solltet ihr zu der einsamen Variante gehören, könnt ihr auch gegen euch selbst spielen, indem ihr erst die Strecke konstruiert, um dann in der Zeit zurückzureisen und diese mit eurem Monstertruck zu bestreiten.

Ihr könnt Can't Drive This mit bis zu vier Spielern lokal im Split-Screen zocken.

Neben der Möglichkeit mit Freunden lokal zu spielen, könnt ihr auch einem Online-Game beitreten, an dem zwei Spieler teilnehmen können. Dafür braucht ihr auch keine Freunde, schnappt euch einen Fremden und messt euch mit der ganzen Welt. Dabei habt ihr coole Möglichkeiten euren Truck anzupassen, um so mit der richtigen Aufmachung zu glänzen – Spoiler, Lackierung und vieles mehr inklusive.

Mit Can't Drive This könnt ihr Mario Kart endlich beiseitelegen und eure Freunde auf eine noch bessere Weise quälen. Holt euch den Koop-Spaß am 19. März für die PS4 oder PS5. Wie findet ihr das Spiel? Werdet ihr es mit euren Freunden ausprobieren? Besucht uns auf Facebook und schreibt eure Meinungen dazu gerne dort in die Kommentare.