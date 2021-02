Among Us: Entwickler zeigt, wie der Mega-Hit angefangen hat

Entwickler zeigt, wie Among Us früher aussah. Bildquelle: Getty Images/ Sirikornt

Among Us hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Auch wenn der Hype inzwischen abgeflacht ist, hat das Deduktionspiel noch viele Fans. Jetzt zeigen die Entwickler, wie weit sie seit der frühen Entwicklung gekommen sind.

Wie sah Among Us vor zwei Jahren aus?

Der riesige Hype um Among Us hat auch den Entwickler Innersloth überrascht. Das Deduktionspiel ist schließlich bereits 2018 erschienen und blieb fast zwei Jahre lang erfolglos. Auf Twitter zeigt Innersloth jetzt, wie viel sich seit der Entwicklung getan hat.

Das kurze Video zeigt eine frühere Version der Skeld, dem ikonische Raumschiff, in dem die Crewmitglieder um ihr Leben fürchten müssen. Auch wenn die Grafik verglichen zum fertigen Spiel noch deutlich schlichter ist, ist die Grundstruktur von Among Us bereits klar zu erkennen. Auch die berüchtigte "Simon Says"-Aufgabe gibt es bereits. Der Entwickler schreibt zusätzlich, dass sich alles immer noch so unwirklich anfühlt. In der Zukunft will er weitere Geschichten aus der Entwicklung teilen.

this is what @AmongUsGame looked like back when we were still working on it in 2018!



honestly everything still feels super unreal haha, definitely wanna keep sharing more dev stories with you here :) pic.twitter.com/PdQDr6Pvng — Innersloth (@InnerslothDevs) February 23, 2021

Auch wenn sich Among Us seitdem weiterentwickelt hat, ist ein Element gleich geblieben. Die Crewmitglieder sehen immer noch beinah genauso aus, wie in dem Video. Der Entwickler Puff hat bereits vor einigen Monaten die einzigen Konzeptzeichnungen geteilt, die für das ikonische Design existieren. Man habe sich extrem schnell auf das finale Aussehen geeinigt.

Die Spieler beschäftigen sich seitdem mit der Frage, wie die mysteriösen Wesen unter ihrem Anzug aussehen. Der Vorschlag eines Fans versetzt die Community jedoch in Angst und Schrecken.

Der Entwickler Innersloth zeigt, wie Among us während der Entwicklung vor fast drei Jahren ausgesehen hat.