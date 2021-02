PS5: Sony bestätigt lang erwartetes Hardware-Update

Sony baute es schon für die PS4, nun soll die Hardware für die PS5 noch einmal neu aufgelegt werden.

Sony hat PlayStation-Fans mit einer Ankündigung einen Grund zur Freude gegeben: Die PS5 soll ein Hardware-Feature bekommen, das sich viele Gamer bereits sehnsüchtig gewünscht haben.

Seit die PlayStation 5 angekündigt wurde, warten Fans von Virtual Reality auf Neuigkeiten in Bezug auf ein neues PSVR-Set. Jetzt hat Sony endlich bekannt gegeben, dass die PS5 ihr eigenes "Next Gen VR"-Set bekommen und dabei von den neuen Fähigkeiten der PlayStation 5 profitieren wird.

PSVR bekommt Nachfolger für die PS5

Für die PlayStation 5 befindet sich also ein neues VR-Set in Arbeit. In einem Post auf dem PlayStation-Blog kündigt PlayStations Senior Vice President Hideaki Nishino das PSVR-Set an und verspricht spekakuläre Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Interaktivität.

Zu diesen Verbesserungen sollen eine höhere Auflösung und ein vergrößertes Sichtfeld zählen, ebenso wie ein genaueres Tracking und ein optimierter Input. Für diesen Input wird aktuell ein neuer PSVR-Controller entwickelt, der einige Funktionen und Fähigkeiten des neuen DualSense-Controllers übernehmen soll. Außerdem wird der Kabelsalat reduziert – das Set soll nur noch ein einziges Kabel zur PS5 benötigen.

Neues PSVR für PlayStation 5 kommt noch nicht 2021

Während sich VR-Fans auf das neue "PlayStation 5 VR"-Set freuen können, wird das neue Hardware-Feature leider noch nicht dieses Jahr verfügbar sein. Aber die Erwartungen an das neue Headset und die verbesserten Controller sind auf jeden Fall jetzt schon hoch.

Bis das neue "PlayStation 5"-Set erscheint, könnt ihr aber weiterhin mit dem aktuellen PSVR-Set sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielen. Im PlayStation-Store findet ihr dafür zahlreiche tolle Games zum Ausprobieren:

