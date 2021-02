Aufregung bei "Mass Effect"-Fans: Witcher-Darsteller sorgt mit Bild für Spekulationen

Henry Cavill gibt Hinweise auf ein geheimes Projekt. Gerade "Mass Effect"-Fans sollten genauer hinsehen. (Bildquelle: Netflix.)

Der "The Witcher"-Darsteller Henry Cavill ist bekanntlich großer Videospielfreund und verbringt selber gerne Zeit vor dem Bildschirm. Jetzt löst er mit einem Instagram-Bild wilde Spekulationen über ein geheimes "Mass Effect"-Projekt aus.

Henry Cavill bringt "Mass Effect"-Fans zum Rätseln

In einem kürzlich geteilten Post auf Instagram gibt Schauspieler Henry Cavill Einblicke hinter die Kulissen der aktuell in Produktion befindlichen 2. Staffel zu The Witcher. Auf dem Bild sieht man wie der Schauspieler in der Maske für seine Rolle zurecht gemacht wird.

Viel interessanter finden Rollenspiel-Freunde allerdings, was sich im Vordergrund in seiner Hand befindet. Mit der Bildbeschreibung "Geheimes Projekt? Oder nur eine Handvoll Papier mit willkürlichen Worten darauf? Ich denke, ihr müsst noch abwarten und werdet es sehen." facht Cavill die Spekulationen an:

Bekommt Mass Effect eine Serie?

Die Worte, die auf dem Blatt zu sehen sind, sind eigentlich verschwommen und nicht wirklich lesbar. Eigentlich. Das Online-Portal Gamepressure hat mithilfe eines Programms den Schleier aufgelöst und so herausgefunden, dass es sich bei dem Text um den englischen Wikipedia-Eintrag von Mass Effect 3 handelt.

Entweder möchte Cavill als Videospieler nur seine Kenntnisse für die bald erscheinende Mass Effect Legendary Edition auffrischen, oder aber das Bild hat mehr zu bedeuten.

Gerade die Bildunterschrift lässt doch eher vermuten, dass "Mass Effect"-Fans mit einem neuen Projekt zum beliebten Franchise rechnen dürfen. Am wahrscheinlichsten wäre wohl eine Videospieladaption als Serie oder Film. Das "Mass Effect"-Universum bietet zumindest genug Stoff, um eine schönes Bewegtbild zu werden.

Und die letzten Bemühungen von Netflix und Co. zeigen, dass ein Ende von Videospieladaptionen so schnell nicht in Sicht sein wird.

Eine Serie im "Mass Effect"-Universum? Mit dem "Witcher" in der Rolle des männlichen Shepard? Das ist eine Vorstellung, die wohl nicht nur Rollenspiel-Fans begeistern dürfte.